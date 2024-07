Bericht: Milan und BVB verhandeln wegen Füllkrug

IMAGO/UWE KRAFT

Wechselt Niclas Füllkrug vom BVB nach Mailand?

Im durch die anstehende Verpflichtung von Serhou Guirassy üppig besetzen Sturm von Borussia Dortmund könnte es vor Saisonbeginn noch Veränderungen geben. Zuletzt war vor allem Sebastien Haller als Streichkandidat gehandelt worden, doch aus Italien werden derzeit Gerüchte um einen Wechsel von Niclas Füllkrug intensiv befeuert.

Nachdem das italienische Portal "Sportmediaset" bereits zu Wochenbeginn berichtete, dass die AC Mailand großes Interesse an einem Transfer von Niclas Füllkrug zeigt, legen nun der "Corriere dello Sport" und "Sky" nach.

Laut dem deutschen Pay-TV-Sender ist das Werben der Italiener "konkret". Milan habe sich informiert, wie die Details eines Wechsel aussehen könnten. Es habe aber noch keine Verhandlungen, Entscheidungen oder gar Übereinkünfte gegeben, schreibt "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bei X (ehemals Twitter).

Der "Corriere" geht dagegen noch weiter und vermeldet, dass die Mailänder bereits mit dem Champions-League-Finalisten aus Dortmund über einen Transfer von Füllkrug verhandeln. Auch mit dem Stürmer selbst sei schon telefonisch gesprochen worden. Dieser sei Wunschkandidat von Milan-Coach Paulo Fonseca.

Insgesamt habe es "positive Kontakte" zur Borussia und zum deutschen Nationalspieler gegeben. Füllkrug soll derweil gerade darüber nachdenken, wie es in seiner Karriere weitergeht.

Weil in Kürze Guirassy vorgestellt werden soll, wird bereits gemunkelt, dass Füllkrug flüchten könnte. Möglicherweise nach Mailand, wo Vizemeister AC neben Alvaro Morata wohl noch mindestens einen weiteren Stürmer verpflichten möchte.

Der Spanier unterzieht sich am Mittwoch in der Modemetropole den medizinischen Untersuchungen und soll anschließend einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben. Im Gegenzug überweist Milan 13,5 Millionen Euro an Atlético Madrid.

Wie viel bringt Füllkrug dem BVB ein?

Als mögliche Ablöse für Füllkrug bringt der "Corriere dello Sport" derweil mindestens 20 Millionen Euro ins Spiel. Füllkrugs Vertrag in Dortmund ist noch bis Sommer 2026 datiert.

Für den Mittelstürmer musste der BVB im Sommer 2023 15 Millionen Euro an Werder Bremen überweisen. Durch Bonuszahlungen (vor allem durch das gute Abschneiden in der Champions League) sind mittlerweile weitere zwei Millionen Euro hinzugekommen, so dass sich die Gesamtablöse bereits auf 17 Millionen Euro beläuft.

Für den BVB erzielte Füllkrug in der vergangenen Saison 15 Pflichtspieltore. Bei der EM kam der 31-Jährige zuletzt fünfmal als Joker zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.