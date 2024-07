BVB nimmt Kolumbien-Juwel ins Visier

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Yáser Asprilla soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Yáser Asprilla gilt als eines der größten Talente in Kolumbien. Offenbar streckt nun Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund die Fühler nach dem Youngster vom FC Watford aus.

Wie der kolumbianische Radiosender "Antena 2" berichtet, hat der BVB ein Auge auf den 20 Jahre alten Yáser Asprilla geworfen. Demnach gab es bereits Kontakt zwischen den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben und der Seite des Angreifers.

Zumindest habe der BVB "Fortschritte in den Verhandlungen" erzielt, heißt es. Der Revierklub wolle den Transfer zeitnah und diskret über die Bühne bringen, um andere potenzielle Interessenten nicht aufzuwecken.

Asprilla ist vertraglich nur noch bis 2025 an den FC Watford gebunden. Will der englische Zweitligist noch eine ordentliche Ablöse für den Kolumbianer erzielen, steht in diesem Sommer ein Verkauf an - sofern der Spieler sein Arbeitspapier nicht verlängert.

Watford prüfe daher lukrative Angebot, heißt es. Über die Höhe einer möglichen Ablösesumme machte der Radiosender allerdings keine Angaben.

Asprilla läuft seit Sommer 2022 für den FC Watford auf. Bereits ein halbes Jahr zuvor hatten sich die Engländer die Dienste des Offensivspielers gesichert, ihn aber zunächst zu seinem Jugendklub Envigado FC zurückverliehen.

BVB-Flirt Asprilla bei der Copa América

In seiner ersten Saison in der Championship stand Asprilla zwar in 39 Pflichtspielen auf dem Platz, konnte dabei aber nur ein Tor und zwei Vorlagen verbuchen.

In der vergangenen Spielzeit blühte der Kolumbianer auf. Sechs Tore und sieben Vorlagen in 44 Championship-Spielen konnte der Youngster beisteuern.

Mit seinen starken Leistungen hat sich Asprilla zuletzt in die kolumbianische Nationalmannschaft geschossen. Bei der Copa América gehörte er zum Kader von Trainer Néstor Lorenzo. Allerdings kam er nur im zweiten Gruppenspiel gegen Costa Rica (3:0) zu einem Kurzeinsatz.

Asprilla kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf der rechten Flügelposition spielen.