Neue Streichliste: Hertha-Duo wohl aussortiert

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Kanga und Maolida stehen angeblich auf der Streichliste von Hertha BSC?

Fußball-Zweitligist bereitet sich auf das Trainingslager in Österreich vor. Vorab sickert durch, dass der neue Cheftrainer Christian Fiél gleich mehrere Spieler zuhause in Berlin lässt. Für die Betroffenen dürfte es wohl zu einem Abschied in diesem Sommer kommen.

Die Angreifer Wilfried Kanga und Myziane Maolida werden nach "Bild"-Angaben definitiv nicht mit ins Trainingslager von Hertha BSC kommen. Die Hauptstädter reisen am Donnerstag nach Österreich, bis zum 27. Juli wird dann unter der Regie von Dárdai-Nachfolger Christian Fiél geschuftet.

Kanga und Maolida sollen stattdessen in Berlin verweilen und dort von Übergangstrainer Dirk Kunert und Andreas "Zecke" Neuendorf, Leiter Lizenzbereich, betreut werden. Das Duo kam erst kürzlich von ihren Leih-Stationen bei Standard Lüttich bzw. Hibernian FC zurück zum Zweitligisten, eine Perspektive hat aber weder Kanga noch Maolida bei der Hertha, so "Bild".

Die Berliner hoffen, in den nächsten Wochen Abnehmer für die beiden Stürmer zu finden. Bis dahin sollen sie sich in bester körperlicher Verfassung auf die Saison vorbereiten.

Hertha BSC: Bleibt Abwehrmann Rogel in Berlin?

Der 26 Jahre alte Kanga kam 2022 für immerhin fünf Millionen Euro von den Young Boys aus Bern zur Alten Dame, sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Linksaußen Maolida war ein Jahr zuvor für vier Millionen Euro von OGC Nizza geholt und mit Vertrag bis 2025 ausgestattet worden. Vor seiner Leihe zum schottischen Klub Hibernian war er in der Rückrunde der Saison 2022/23 schon einmal an Stade Reims verliehen worden.

Ebenfalls nicht mit ins Trainingslager der Profis werden dem Bericht zufolge Bilal Hussein und Bradley Ibrahim reisen. Beide sollen Hertha BSC auf Leihbasis verlassen, heißt es.

Unsicher sei, ob Innenverteidiger Agustín Rogel und Toptalent Boris Lum in Österreich dabei sein werden. Bei Rogel gehe die Tendenz eher nach einem Verbleib, zuletzt wurde der 26-Jährige mit einem Abschied aus Berlin in Verbindung gebracht.