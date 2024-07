Doppel-Gelb nach Doppel-Schwalbe: BVB vergeigt Testspiel

IMAGO/S.Sonntag

Aue kam gegen den BVB zum späten Ausgleich

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einen holprigen Start in die Saison 2024/25 hingelegt und im zweiten Testspiel unter Neu-Trainer Nuri Sahin nur 1:1 gegen Erzgebirge Aue gespielt. Kurios: Gleich zwei BVB-Profis sahen nach einer Schwalbe die Gelbe Karte.

Borussia Dortmund hat sich im zweiten Testspiel der neuen Saison nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Vor 15.000 Zuschauern reichte es für den BVB gegen den Drittligisten Erzgebirge Aue nur zu einem 1:1. Die Tore im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Erzgebirgsstadion erzielten Elias Benkara (21.) und Sean Seitz (82.).

Nuri Sahin ließ in seinem zweiten Spiel als Hauptverantwortlicher einige bekannte Namen von Beginn an ran. In der Startelf standen unter anderem Niklas Süle, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko und Julian Ryerson. In der zur zweiten Halbzeit nahezu vollständig veränderten Mannschaft standen später auch noch Sebastién Haller und Paris Brunner.

BVB kommt nicht in Schwung

Der Trainings-Rost war den Schwarz-Gelben gerade zu Beginn der Partie noch deutlich anzumerken. Die Führung in der 21. Minute kam mehr oder weniger aus dem Nichts. Nach einem Eckball von Brandt nickte der 17-jährige Benkara das Leder über die Linie. In der Folge waren die Dortmunder etwas wacher, ließen aber die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Unrühmlicher Höhepunkt der ersten Halbzeit: In der 40. Minute wurde Adeyemi wegen einer Schwalbe verwarnt. Ob wirklich keine Berührung vorlag, war auf den TV-Bildern allerdings nur schwer zu erkennen.

Die Dortmunder B-Mannschaft zeigte sich nach dem Seitenwechsel durchaus motiviert, kam allerdings nur ganz selten vielversprechend vor das Auer Tor. In der 82. Minute rächte sich das, als die Gastgeber zum Ausgleich trafen. Kurze Zeit später sorgte Brunner für die nächste kuriose Szene, als auch er wegen einer Schwalbe mit Gelb verwarnt wurde.