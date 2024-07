FC Bayern legt hohes Einnahme-Ziel intern fest

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Einige Spieler werden den FC Bayern im Sommer noch verlassen

Der FC Bayern hat mit seinen bisherigen Sommer-Transfers Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Joao Palhinha (FC Fulham) und Michael Olise (Crystal Palace) über 120 Millionen Euro an Fixbeträgen ausgegeben. Nun müssen Spieler dringend abgegeben werden. Intern wurde nun beschlossen, wie viel durch Verkäufe eingenommen werden muss.

Nach den früh und rund um die Europameisterschaft eingefädelten Transfers von Ito, Palhinha und Olise muss der FC Bayern nun zunächst Einnahmen durch Spielerverkäufe generieren. Wie es in der Donnerstagsausgabe des "kicker" heißt, sei dies nun die Vorgabe für die Kaderplaner des deutschen Rekordmeisters.

Das Fachblatt berichtet in diesem Zusammenhang: Der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison erhoffe sich Transfererlöse von rund 100 Millionen Euro - zusätzlich zu dem Betrag, der durch den Transfer von Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee vom FC Bologna zu Manchester United nach München fließt. Angeblich nimmt der FCB dadurch immerhin 20 Millionen Euro ein.

Auf der Streichliste sollen nun vor allem Groß-Verdiener stehen, da somit auch das immer weiter steigende Gehaltsbudget reduziert werden kann.

Lange Liste an Abschiedskandidaten beim FC Bayern

Immer wieder in den vergangenen Wochen stand rund um den FC Bayern vor allem Innenverteidiger Matthijs de Ligt im Fokus. Beim Niederländer, unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel noch Stammspieler in der Rückrunde, würden sich Sportvorstand Max Eberl und Co. durchaus gesprächsbereit zeigen, sofern ein passendes Angebot eintrudelt.

Der spekulierte Wechsel zu Manchester United könnte sich aber wegen der Ankunft von Frankreich-Talent Leny Yoro zerschlagen haben. Der 18-Jährige war am Mittwoch zum Medizincheck eingeladen worden und soll über 60 Millionen Euro kosten.

Mit einem Abschied im Sommer wurden jüngst auch die Nationalspieler Joshua Kimmich (Vertrag bis 2025), Leon Goretzka (2026) und Serge Gnabry (2026) in Verbindung gebracht.

"Sky" zufolge ist auch Leroy Sané (2025) nicht unverkäuflich, wenngleich die Münchner eine Vertragsverlängerung bevorzugen sollen. Weitere Kandidaten für einen Abschied sind Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (2026), Linksverteidiger Alphonso Davies (2025) und Flügelstürmer Kingsley Coman (2027).