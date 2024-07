Karaman bestätigt finanzielle Top-Angebote

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Neuer Kapitän beim FC Schalke 04: Kenan Karaman

Kenan Karaman hat unlängst beim FC Schalke 04 einen neuen Vierjahresvertrag unterzeichnet, garniert mit der Ernennung zum neuen Kapitän. Dabei hätte der Angreifer auch ganz woanders spielen - und besser verdienen können.

Für Kenan Karaman war das Gehalt nicht der ausschlaggebende Grund für einen Verbleib beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Im Gespräch mit "Bild" konnte er "definitiv bestätigen", finanziell attraktivere Angebote anderer Klubs ausgeschlagen zu haben.

Karaman führte aus: "Wäre es mir ausschließlich ums Geld gegangen, hätte ich nicht auf Schalke verlängert. Doch es gibt in meiner Position auch wichtigere Sachen als Geld."

Gleichwohl habe sich der 30-Jährige im Sommer zunächst "Gedanken gemacht", ob "noch mal etwas anderes machen" und womöglich ins Ausland wechseln wolle. "Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich auf Schalke alles habe, was ich brauche. Vor allem fühle ich die große Wertschätzung des Vereins – die ist mir ganz wichtig."

Karaman verteidigt Umbruch beim FC Schalke 04

Auf Schalke habe man ihm das "Gefühl gegeben, hier in den nächsten Jahren eine Mission zu haben, die ich erfüllen muss, die ich unbedingt erfüllen will". Auch die zahlreichen Nachrichten der königsblauen Fans hätten bei ihm Eindruck hinterlassen, so Karaman.

In die neue Saison geht der Stürmer mit einem äußerst positiven Gefühl - trotz, oder gerade wegen des neuerlichen Kader-Umbruchs. "Der Verein hat nach einer Analyse die notwendigen Schlüsse gezogen aus den vergangenen Jahren. Die Spieler stehen hinter der Entscheidung. Wir können in den nächsten Jahren was richtig Gutes entwickeln", so Karaman, der in der vergangenen Zweitliga-Saison mit 13 Toren und acht Vorlagen mit Abstand Schalkes torgefährlichster Spieler war.

Karaman spüre eine "hervorragende Energie" seit dem ersten Trainingstag unter Cheftrainer Karel Geraerts: "Die ist aus meiner Sicht größer als vergangene Saison. In den Einheiten ist richtig Feuer drin, die neuen Spieler haben sich unglaublich schnell integriert."