Schalke vor speziellem "Taylor Swift"-Teambuilding

Der FC Schalke 04 nutzt, dass Taylor Swift in Gelsenkirchen ist

Gelsenkirchen bebt dieser Tage heftig, und dafür ist ausnahmsweise mal nicht der FC Schalke 04 verantwortlich, sondern Pop-Star Taylor Swift. Die US-Amerikanerin ist mit ihrer "Eras World Tour" in der Arena zu Gast. Und dieses Ereignis wollen sich auch die S04-Stars nicht entgehen lassen, die eines der Konzerte als Teambuilding-Maßnahme besuchen.

Am Mittwoch waren die Profis des FC Schalke 04 Taylor Swift schon mal in akustischer Hinsicht ganz nah. Beim Soundcheck der Musikerin waren die Bässe und weitere Geräusche bis zum Trainingsplatz des Fußball-Zweitligisten zu hören. Am Freitag werden Trainer Karel Geraerts und seine Mannschaft dann sogar dazu noch optisch einen Blick auf Swift erhaschen können.

Denn wie die "WAZ" berichtet, hat sich Schalke vom Hype um die Künstlerin anstecken lassen, die die Heimat der Königsblauen dieser Tage in "Swiftkirchen" verwandelt.

Wie Gerarts der Zeitung am Mittwoch nach dem Training verriet, wird eine überaus große Gruppe mit Schalkern nämlich einen der Auftritte der US-Amerikanerin besuchen.

"Wir gehen am Freitag mit der gesamten Mannschaft und den Spielerfrauen zum Taylor-Swift-Konzert. Das ist eine gemeinsame Aktivität, die ich sehr schön finde", sagte der Coach. Der Besuch ist als Teambuildung-Maßnahme angelegt und soll die Gruppe noch enger zusammenschweißen.

FC Schalke 04 noch mit zwei Tests vor dem Swift-Konzert

Zuvor wird allerdings erst einmal noch mächtig Schweiß fließen. Schon am Mittwoch trainierten die Stars hart. "Wenn wir nur eine Einheit an einem Tag haben, dann gestalte ich sie gerne etwas länger. Die Jungs haben es gut gemacht", erklärte der Trainer dazu gegenüber der "WAZ".

Am Donnerstag steht dann ein Testspiel gegen den SC Verl an (Anstoß um 18:30 Uhr), am Freitag ist noch vor dem Swift-Konzert ein Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Schalker Vereinsgelände geplant. Um 13 Uhr wird Eredivisie-Klub FC Utrecht erwartet.

Abends geht es dann mit rund 60.000 anderen Fans in die Arena auf Schalke zum Swift-Konzert, das rund dreieinhalb Stunden dauern wird.

Swift zieht danach weiter nach Hamburg und tritt am 23. und 24.7 im Volksparkstadion auf. Ob dort die HSV-Spieler zu Gast sind, ist allerdings nicht bekannt.