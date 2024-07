Leverkusen sucht bei Juventus nach Tah-Ersatz

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Wird Simon Rolfes bei der Suche nach einem möglichen Tah-Ersatz in der Serie A fündig?

Bayer Leverkusen konnte schon einige Zugänge vermelden, jedoch wird wohl auch der ein oder andere große Name des Meisterkaders die Werkself verlassen. Um dafür gerüstet zu sein, wollen die Bayer-Verantwortlichen jetzt offenbar in der Abwehr nachrüsten.

Ungeschlagen Meister werden: Dieses Kunststück hat Bayer Leverkusen nicht nur der guten Offensive, sondern vor allem der guten Defensivarbeit zu verdanken. Dafür verantwortlich zeichneten sich viele Spieler, der klare Chef in der letzten Reihe war aber ohne Zweifel Jonathan Tah.

Doch ob Tah auch in der anstehenden Saison bei Bayer spielt, ist ungewiss. So wird der deutsche Nationalspielerimmer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Aktuell streiten die beiden Vereine noch über die Ablöse. Tahs Abgang würde eine Lücke reißen, die schnell gefüllt werden will.

Zweites Transferduell zwischen BVB und Bayer in diesem Sommer?

Bei der Suche nach einem möglichen Tah-Ersatz ist man wohl bei Juventus Turin fündig geworden, wie "footmercato" berichtet: Dean Huijsen. Der Spanier war zuletzt an die AS Rom ausgeliehen und wusste dort durch sein Aufbauspiel und Zweikampfverhalten zu überzeugen.

Xabi Alonso selbst soll demnach Kontakt mit dem Umfeld des 19-Jährigen aufgenommen haben, um die Möglichkeiten eines Wechsels auszuloten.

Leverkusen ist allerdings nicht der einzige Interessent: In der Bundesliga wurde Huijsen zuletzt vermehrt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nachdem man unterm Bayer-Kreuz schon beim Kampf um den ehemaligen Stuttgarter Waldemar Anton gegen den BVB den Kürzeren zog, soll das kein zweites Mal passieren - vor allem nicht auf dergleichen Position.

Auch international werden die Fühler in Richtung des 19-jährigen Talents ausgestreckt. So soll sich auch Paris Saint-Germain mit einer möglichen Verpflichtung Huijsens beschäftigen.