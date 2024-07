Schalke-Deal mit Holstein Kiel ins Stocken geraten

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Derry Murkin vom FC Schalke 04 wird von Bundesligist Holstein Kiel umworben

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel sucht nach einem Ersatz für Linksverteidiger-Leihspieler Tom Rothe, der nach einer Saison zurück zum BVB gezogen ist. Doch die Verhandlungen mit dem nun auserkorenen Wunschkandidaten Derry Murkin vom FC Schalke 04 gestalten sich offenkundig schwierig.

Die Verhandlungen zwischen Holstein Kiel und dem FC Schalke 04 über einen Transfer von Linksverteidiger Derry Murkin sind nach Angaben des "kicker" ins Stocken geraten. Zwar verbleibe der 24-Jährige weiter auf der Liste der Norddeutschen, inzwischen schauen sich die Störche aber auch anderweitig nach Verstärkungen um.

Noch drängen die Kieler nicht auf eine endgültige Entscheidung. Eine Frist, bis zu der eine Einigung erzielt werden muss, habe man sich nicht gesetzt, heißt es beim Fachblatt.

Zuletzt hatte auch "Sky" berichtet, dass Murkin auf dem Radar des Bundesliga-Neulings aufgetaucht sei. Der Brite kam erst im vergangenen Sommer kurz vor dem Ende der Wechselfrist vom niederländischen Klub Volendam ins Ruhrgebiet.

Damals zahlten die Königsblauen rund 800.000 Euro Ablöse. Murkin erhielt einen Vertrag bis 2026, eine Ausstiegsklausel soll im Arbeitspapier nicht verankert sein.

Murkin zieht sich Blessur im Schalke-Training zu

Laut dem TV-Sender lag man zu Monatsbeginn in den Gesprächen in der Frage nach der Höhe der Ablösesumme noch weit auseinander. Schalke verlange demnach zwei Millionen Euro für den Linksfuß.

Der Engländer hatte sich in seiner Debütsaison auf Schalke als Stammkraft empfohlen. Der Linksfuß kam auf 23 Einsätze im deutschen Unterhaus, allein eine Gelb-Rot- und eine Gelbsperre sowie ein Muskelfaserriss zum Saisonende verhinderten weitere Partien. Ein Tor und sechs Vorlagen konnte der Neuzugang für Schalke liefern.

Kurz nach dem Trainingsstart in die neue Saison musste Cheftrainer Karel Geraerts jedoch auf Murkin verzichten. Am Mittwoch verpasste er die Übungseinheiten, da er sich am Vortag ohne Fremdeinwirkung eine Blessur im Oberschenkel zugezogen hatte. Nach einer MRT-Untersuchung steht inzwischen aber fest, dass es sich nicht um eine schwere Muskelverletzung handelt.