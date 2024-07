Nürnberg bedient sich bei Union Berlin

AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Robin Knoche ist künftig für den 1. FC Nürnberg am Ball

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg ist mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Robin Knoche ein Transfer-Coup geglückt.

Der 32-Jährige, der in der Vorsaison noch für Bundesligist Union Berlin in der Champions League aufgelaufen war, wechselt ablösefrei zu den Franken um Trainer Miroslav Klose. Das teilte der Verein am Freitag mit.

"Wir sind sehr stolz und gleichzeitig glücklich darüber, dass sich Robin trotz anderer Angebote aus der Bundesliga für Nürnberg entschieden hat", sagte Joti Chatzialexiou, Sportvorstand des FCN: "Seine fußballerischen Fähigkeiten sind unbestritten, er verfügt über Erfahrung in der Bundesliga sowie in internationalen Wettbewerben."

Knoche, der die Erfahrung von 306 Bundesliga-Spielen für den VfL Wolfsburg und Union mitbringt, habe sich "bewusst für diesen Schritt entschieden. Joti, Olaf (Rebbe, Anm. d. Red.) und Miro haben mir den spannenden Weg, der hier im Sommer begonnen hat, sowie die weiteren Pläne aufgezeigt. Diese möchte ich aktiv mitgestalten", sagte Knoche.

Sein Vertrag in Berlin war nach vier Jahren ausgelaufen. 2015 hatte er mit Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen.