Silas-Entscheidung beim VfB Stuttgart gefallen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Silas Katompa Mvumpa spielt schon seit 2019 für den VfB Stuttgart

In der sensationellen letzten Bundesliga-Saison des VfB Stuttgart, die mit dem Erreichen der deutschen Vizemeisterschaft und der Qualifikation für die Champions League endete, gehörte Silas Katompa Mvumpa zu den wenigen Verlierern im Team. Unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß stand er nur achtmal in der Bundesliga in der Startelf, so oft wie nie zuvor in seiner VfB-Zeit nahm er nur auf der Ersatzbank Platz. Nun hat der Angreifer eine Zukunftsentscheidung getroffen.

Nachdem der Angreifer seinen Stammplatz auf dem rechten Flügel in 2023/2024 eingebüßt hatte, kochten zuletzt vermehrt Gerüchte um einen möglichen Abgang aus Stuttgart hoch.

Silas-Berater Mehmet Eser bezog zu diesen Spekulationen nun Stellung und teilte im Gespräch mit "Sky" die weiteren Zukunftspläne seines Klienten mit: "Es gab verschiedene Vereine, die an Silas interessiert waren, unter anderem der FC Fulham. Aber wir haben uns gemeinsam entschieden, beim VfB zu bleiben."

Der 25-Jährige, der bereits seit 2019 im Ländle unter Vertrag steht, fühle sich nach Aussage seines Beraters in Stuttgart zu Hause. Er freue sich außerdem auf seine erste Champions-League-Saison und wolle "dem Verein und seinen tollen Fans noch viel zurückgeben".

Führich-Verbleib ebenfalls "fest eingeplant"

Seit seinem Wechsel vom französischen Zweitligisten FC Paris zum VfB Stuttgart hat Silas insgesamt 131 Pflichtspiele für den Klub bestritten. Er kam einst zu Zweitliga-Zeiten der Schwaben zum VfB, stieg im Sommer 2020 direkt auf und erzielte seit dem 21 Tore für die Stuttgarter im deutschen Fußball-Oberhaus. Vertraglich ist Silas noch bis 2026 an den Verein gebunden.

Ähnlich soll die Situation laut "Sky"-Informationen übrigens bei Nationalspieler Chris Führich sein. Laut dem TV-Sender ist die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag mittlerweile abgelaufen, die Schwaben planten entsprechend fest mit dem Offensivmann für die kommende Saison.