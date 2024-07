Bayern-Stars bei der EM: Uli Hoeneß zieht Bilanz

IMAGO/Markus Fischer

Uli Hoeneß blickt auf die EM 2024 zurück

Bei der EM 2024 standen zuletzt auch etliche Stars des FC Bayern im Rampenlicht. Klub-Patron Uli Hoeneß hat deren Leistungen genau beobachtet und hofft auf einen positiven Impuls.

Das gelte vor allem für Abwehrmann Dayot Upamecano, der bei Frankreich anders als in München gesetzt war. "Upamecano hat in der französischen Nationalmannschaft sehr gut gespielt, jedes Spiel gemacht", befand Hoeneß am Sonntag im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung des SV Seligenporten.

Unter Ex-Trainer Thomas Tuchel war der Innenverteidiger im letzten Jahr in der Gunst immer weiter gefallen. Zuletzt hatte er kaum noch das Vertrauen des Übungsleiters.

Doch während es für Upamecano bei der EM bergauf ging, hat sich ein anderer Bayern-Star zum Sorgenkind entwickelt. Ausgerechnet Top-Stürmer Harry Kane wirkte im Turnierverlauf für die englische Nationalmannschaft oft unglücklich.

Der Angreifer war kaum ins Spiel der Three Lions integriert, in Finale gegen Spanien (1:2) nahm Nationaltrainer Gareth Southgate seinen Kapitän schon nach einer Stunde vom Feld.

Kommt Harry Kane beim FC Bayern wieder in die Spur?

Uli Hoeneß sieht nun den neuen Bayern-Coach Vincent Kompany in der Verantwortung. "Bei Kane hoffe ich, dass Kompany den Harry, der für uns ganz wichtig ist, wieder zur alten Stärke bringt", sagte der Ehrenpräsident.

Ganz allgemein sei die EM aus deutscher Sicht aber ein gutes Turnier gewesen, so Hoeneß. Daran ändere auch das Viertelfinal-Aus gegen den späteren Europameister aus Spanien nichts.

"Ich glaube, da wächst was heran, was die nächsten Jahre die Welt beherrschen wird. Gegen diese Mannschaft denkbar knapp zu verlieren, ist keine Schande", stellte der langjährige Manager des FC Bayern klar.

Ohnehin sei der DFB inzwischen wieder personell stark aufstellt und für die Zukunft gewappnet, findet Hoeneß. Rudi Völler mache seinen Job "überragend".

Und auch die Pläne von Bundestrainer Julian Nagelsmann rund um das Comeback von Toni Kroos seien voll aufgegangen. "Er hat es gut gespielt. Es war eine richtige Entscheidung von Nagelsmann, ihn zurückzuholen", sagte Hoeneß.