Goretzka bekommt "zweite Chance" beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Setzt sich Leon Goretzka beim FC Bayern durch?

In der vergangenen Saison war Leon Goretzka beim FC Bayern oft nur zweite Wahl. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany soll der Mittelfeldspieler eine zweite Chance erhalten.

Das kündigte zumindest Ehrenpräsident Uli Hoeneß an. "Im Leben bekommt man immer eine zweite Chance. Das gilt auch für ihn bei Bayern", sagte der 72-Jährige auf einer Jubiläumsveranstaltung des SV Seligenporten, zu der er als Ehrengast geladen war.

Hoeneß ergänzte: "Es gibt so Trends. Wie immer im Leben: you always get a second chance. Und das wird jetzt auch so sein. Ab morgen beginnt eine neue Zeitrechnung. Wenn er in Form und gesund ist, heißt es noch lange nicht, dass er bei uns nicht spielen kann."

Kritik konnte sich Hoeneß allerdings nicht verkneifen. "Die letzten zwei Jahre waren nicht in Ordnung", stellte der langjährige Präsident klar.

Leon Goretzka hatte in der vergangenen Saison einen schweren Stand beim FC Bayern. Nachdem er seinen Stammplatz bei den Münchnern verloren hatte, verpasste er zusätzlich die EM in Deutschland.

Durch den Transfer von João Palhinha sind Goretzkas Aussichten auf einen Stammplatz noch einmal gesunken. Dennoch hieß es zuletzt in verschiedenen Medien, dass der 29-Jährige beim deutschen Rekordmeister bleiben will.

Womöglich setzt er darauf, dass die Karten unter Kompany neu gemischt werden. Bei seiner Vorstellung hatte der neue Trainer schließlich betont: "Ich werde keine Unterschiede machen, ich möchte nur sehen, welche Spieler am hungrigsten sind, um diesen Verein zu repräsentieren und erfolgreich zu sein."

Winken dem FC Bayern 40 Millionen Euro für Goretzka?

Zuletzt wurde Goretzka aber immer wieder als Streichkandidat genannt. "Sport Bild" zufolge ist ein Abschied nicht ausgeschlossen, wenn sich im Laufe der Vorbereitung abzeichnen sollte, dass er unter Kompany keine große Rolle spielen wird.

Bei einem Verkauf würde dem FC Bayern wohl eine ordentliche Ablöse winken. Zuletzt hieß es, Manchester United sei bereit, 40 Millionen Euro für Goretzka zu zahlen.