Darum sucht Bayern keinen Choupo-Moting-Ersatz

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting (re.) beim FC Bayern lief zuletzt aus

Mit welchen Spielern plant der FC Bayern in der kommenden Saison in der Spitze? Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort, denn laut einem Medienbericht soll wohl kein Ersatz für den abgewanderten Eric Maxim Choupo-Moting geholt werden. Der Grund dafür ist interner Natur.

Es ist gar nicht so lange her, dass Max Eberl gegenüber "Sport Bild" erklärte, dass der FC Bayern "für Offensive, für Tore" stehe und ergänzte: "Daher machen wir uns über eine zweite Nummer 9 natürlich Gedanken. Wir wissen heute ja noch nicht, ob wir eventuell mit einer Doppelspitze spielen."

Kein Wunder also, dass Gerüchte aufkamen, wer auf Eric Maxim Choupo-Moting folgen könnte, welcher die Münchner nach der Saison verlassen musste. Doch nach Informationen der "tz" suchen die Bayern-Bosse gar nicht nach einem Ersatz für den Backup-Stürmer. Der Grund: Mathys Tel.

Der 19-jährige Angreifer überzeugt den neuen Trainer Vincent Kompany dem Bericht der Zeitung zufolge bislang mit seiner Körperlichkeit, Technik und mit seinem Tempo, so dass eine Verpflichtung eines anderen Spielers kein Thema sein soll.

Dass Tel so sehr auf sich aufmerksam macht und den Coach und sein Team "beeindruckt", liegt laut "tz" auch daran, dass der Franzose in der Sommerpause in einem Detox-Camp in der Schweiz war. Dort soll er sich in einem speziellen Hotel fit gemacht haben für die anstehende Spielzeit.

FC Bayern setzt auf Kane - und auf Tel

Tel, der erst im März bis 2029 verlängerte, gilt somit als heißer Ersatzkandidat für Stamm-Mittelstürmer Harry Kane, falls diesem die Kraft ausgeht oder neue Impulse für die Offensive gefordert sind.

In der letzten Saison war Tel noch mehrheitlich als Außenspieler zum Einsatz gekommen. Sieben Tore und fünf Vorlagen zieren seine Erfolgsstatistik aus 30 Bundesliga-Spielen. Gut möglich, dass er seine Quote als zentraler Stürmer sogar noch verbessert.

Wo Choupo-Moting anheuert, ist derweil noch offen. Zuletzt wurde der 35-Jährige von Transfer-Experte Fabrizio Romano mit einem Comeback bei seinem Ex-Klub Mainz 05 in Verbindung gebracht. Laut "kicker" ist dies aber kein Thema.