Füllkrug und Schlotterbeck vor BVB-Abgang?

Schlotterbdck (l.) und Füllkrug (r.) sollen beim BVB bleiben

Serhou Guirassy und Waldemar Anton sind bereits da. Der Transfer von Yan Couto zum BVB soll immer wahrscheinlicher werden. In der kommenden Saison will man in Dortmund um Titel mitspielen. Sind Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck dann noch mit dabei?

Vor allem um Niclas Füllkrug gibt es seit einigen Wochen Gerüchte. Neben AC Mailand soll mittlerweile auch Atlético Madrid Interesse an dem Stürmer haben. Trotzdem sollen sich die Verantwortlichen der Borussia darauf geeinigt haben, dass der 31-Jährige nicht verkauft werden soll.

Ändern könnte sich das erst, wenn ein Klub mit einem "unmoralischen" Angebot um die Ecke kommt. Ein solches Angebot könnte beispielsweise aus Spanien eintrudeln. Demnach soll Atlético ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro vorbereiten. Stand jetzt ist eine solche Offerte aber noch nicht offiziell beim BVB eingegangen.

BVB-Star Nico Schlotterbeck im Visier von Real Madrid

Dass sich im Dortmunder Sturm in den kommenden Wochen noch etwas tun wird, scheint unausweichlich. Mit Niclas Füllkrug, Sebastien Haller, dem immer noch erst 19-jährigen Youssoufa Moukoko und Neuzugang Serhou Guirassy stehen gleich vier Stürmer im Kader von Neu-Trainer Nuri Sahin.

"Uns ist bewusst, dass es nicht optimal ist, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen", weiß auch Sportdirektor Sebastian Kehl. Der Wunsch ist aber klar: 2024/25 soll Sahin zwei Top-Goalgetter zur Verfügung stehen. Im besten Fall Füllkrug UND Guirassy.

Im Schatten der Sturm-Thematik gab es zuletzt zudem Berichte, dass sich Real Madrid mit Nico Schlotterbeck beschäftigen soll. Ein Abgang des Nationalspielers ist derzeit aber nicht geplant. Erst ab einer Summe von 60 Millionen Euro wäre die Führungsriege des BVB demnach bereit über einen Verkauf nachzudenken.

Trotz eines fit wirkenden Niklas Süle und der Verpflichtung von Waldemar Anton soll Schlotterbeck in der kommenden Saison die defensive Führungsrolle des abgewanderten Mats Hummels übernehmen.