Matthäus richtet dringende Kimmich-Empfehlung an die Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Joshua Kimmich könnte den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen

Die sportliche Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist dieser Tage noch ungewiss. Bei noch einem Jahr Restvertragslaufzeit ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass der Nationalspieler noch im laufenden Transfersommer verkauft wird. Kimmich abzugeben, würde der langjährige Bayern-Star Lothar Matthäus als großen Fehler erachten.

Dass der 29-Jährige beim FC Bayern überhaupt zur Disposition stehen könnte, kann der deutsche Rekordnationalspieler nicht nachvollziehen, wie er in seiner "Sky"-Kolumne ausführte: "Ich könnte mir Joshua Kimmich als Holding Six vorstellen, die er bei Tuchel nicht war. Die Frage ist nur, wo die Bayern ihn einplanen und ob sie ihn überhaupt einplanen."

Matthäus sieht in Kimmich, der immerhin schon seit neun Jahren in München unter Vertrag steht, eine wichtige Identfikationsfigur für den gesamten Verein, die unbedingt gehalten werden müsse: "Wenn ich sehe, dass in Zukunft Spieler wie Thomas Müller oder Manuel Neuer wegbrechen, würde ich persönlich alles tun, um Kimmich zu halten. Er hat den Verein in den vergangenen Jahren geprägt, er ist ein Gesicht des FC Bayern, und Gesichter kann man sich nicht kaufen."

Kimmich wurde mit dem FC Bayern achtmal deutscher Meister

Joshua Kimmich war im Sommer 2015 von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt und hat seit dem über 260 Bundesliga-Spiele für den deutschen Branchenprimus bestritten. Achtmal wurde er bereits deutscher Meister, mit den Bayern gewann er außerdem im Jahr 2020 die Champions League.

Nach Ansicht Matthäus' hat der FC Bayern im vergangenen Jahrzehnt schon zwei Mal den Fehler begangen, besonders wichtige Aushängeschilder des Klubs abzugeben: "Ich hätte auch alles getan, um David Alaba zu halten, und ich hätte vor zehn Jahren alles getan, um Toni Kroos zu halten."

Alaba war im Jahr 2021 ablösefrei zu Real Madrid gewechselt und spielte dort die letzten drei Jahre mit Kroos zusammen, der diesen Schritt bereits 2014 gegangen war.