So schwierig ist Bayerns Lage bei Xavi - kein Olmo-Angebot

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Xavi Simons ist heiß begehrt - unter anderem vom FC Bayern

Der FC Bayern wird seit Wochen mit zwei Spielern in Verbindung gebracht, die bei RB Leipzig unter Vertrag stehen oder zuletzt standen: Dani Olmo und Xavi Simons, dessen Leihe zuletzt endete. Doch aktuell stecken die Münchner in der Warteschleife fest, ein Umstand, der am Ende sogar den Roten Bullen in die Karten spielen könnte, die Olmo behalten und Xavi Simons gern erneut verpflichten würden.

Nach einer aufsehenerregenden Saison bei RB Leipzig ist Xavi Simons in aller Munde: Zehn Tore und 15 Vorlagen lieferte der Leihspieler, der eigentlich Paris Saint-Germain gehört, in 43 Partien in 2023/24 ab. Kein Wunder, dass nicht nur die Sachsen alles versuchen, den Offensivmann ein weiteres Jahr zu leihen, sondern auch der FC Bayern mittlerweile intensiv die Fühler ausgestreckt hat.

Doch der anvisierte Transfer des Niederländers, der zuletzt von Bayerns Sportdirektor Christoph Freund überschwänglich gelobt wurde, ist keinesfalls einfach.

Denn bevor PSG den 21-Jährigen abgibt, soll dem Vernehmen nach erst ein Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Kylian Mbappé präsentiert werden.

Dieser könnte Victor Osimhen heißen, wie "Bild" berichtet, der Nigerianer gilt als einer der Wunschkandidaten der Pariser. Doch bevor SSC Neapel den Angreifer gehen lässt, für den PSG laut "fussballtransfers.com" immerhin 80 Millionen Euro bieten will, soll auch bei den Neapolitanern erst ein Ersatz her.

FC Bayern muss auf Domino-Steine warten

Das könnte wiederum Romelu Lukaku sein, der 2023/24 an AS Rom verliehen war, aber dem FC Chelsea gehört. Eine lange Kette an Verhandlungen also, die nötig sind, bevor Xavi Simons "frei" wäre für einen Wechsel nach München. Erschwerend kommt noch hinzu, dass auch der FC Bayern erst Spieler verkaufen muss, um den Transfer von Xavi zu stemmen.

Zusammengenommen kostet das alles Zeit, die der deutsche Rekordmeister möglicherweise nicht hat bzw. sich nicht leisten will, wenn der Kader bis zum Saisonstart stehen soll.

Weil noch so viele Domino-Steine fallen müssen, spricht daher derzeit mehr für einen (erneuten) Xavi-Wechsel zu RB Leipzig, auch "Bild" schreibt, dass "die Tendenz" eher in Richtung des Bundesliga-Vierten geht.

Bei Olmo, an dem der entthronte deutsche Meister laut Medienberichten ebenfalls interessiert ist, geht es laut der Boulevard-Zeitung ebenfalls nicht voran. Nach Informationen des Blattes liegen RB Leipzig bislang keine Angebote für den EM-Star vor, der mit Spanien zuletzt brillierte. Lediglich Interesse wurde hinterlegt, neben dem FC Barcelona und Atlético Madrid wohl auch vom FC Bayern.

Olmo selbst hatte seine Zukunft bei RB kürzlich offen gelassen. "Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde, und was ich tun möchte, ist gewinnen. Es gibt mehrere Optionen, wir werden sehen, was passiert", sagte er der "Marca".

Ob der FC Bayern tatsächlich eine dieser Optionen ist, wird sich zeigen. Das Ablösepaket wird nach dem Auslaufen der Ausstiegsklausel allerdings definitiv nicht billig.