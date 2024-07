HSV-Coach mit flotter Aufstiegs-Ansage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Steffen Baumgart will mit dem HSV endlich zurück in die Bundesliga

Am 2. August startet der Hamburger SV mit dem Gastspiel beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in die neue Zweitliga-Saison. Im siebten Anlauf soll dann endlich der Wiederaufstieg gelingen. An diesem großen Saisonziel gibt es auch nichts zu deuteln, wie Cheftrainer Steffen Baumgart klarstellte.

"Wer die Raute trägt, der muss damit umgehen können, dass es nur darum geht", sagte der 52-Jährige bei "Sky". Für Baumgart ist es derzeit seine erste Saisonvorbereitung als Cheftrainer der Rothosen, wurde er doch im Februar dieses Jahres als Coach beim HSV installiert.

Angesprochen auf das Saisonziel der Hamburger meinte Baumgart süffisant mit einer Gegenfrage: "Was soll ich erzählen? Wir wollen Vierter werden? Dann kann ich gleich meine Sachen packen! Wir wollen um den Aufstieg mitspielen, wir wollen aufsteigen! Und alles andere wäre für den HSV auch nicht der richtige Anspruch."

Wie der ehemalige Stürmer ausführte, wisse das rund um den Verein auch jeder, dass es für den HSV nur diese eine, große Zielsetzung gibt. Daher sei es für Baumgart auch nicht von großer Bedeutung, "ob ich das jetzt lauter erzähle oder leiser."

HSV scheiterte bis dato knapp am Wiederaufstieg

Die besondere Herausforderung sei es auch in diesem Jahr, sich der prominenten und leistungsstarken Konkurrenz in Liga zwei zu erwehren. Neben den Rothosen spielen unter anderem mit dem 1. FC Köln, dem FC Schalke 04, Hertha BSC, Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg oder Fortuna Düsseldorf zahlreiche Vereine in der 2. Bundesliga, die allesamt als langjährige Erstligisten vom Weg zurück ins deutsche Fußball-Oberhaus träumen.

"Mein Anspruch ist ganz klar, diesen Verein wenn es geht wieder in die Bundesliga zu führen. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Du brauchst dazu ein Team, du brauchst gute Jungs um dich herum, die habe ich. Das ganz klare Ziel lautet Bundesliga. Wir wissen, wie schwer das ist und wie groß und stark die Konkurrenz ist", sagte der Cheftrainer der Hamburger.

In den vergangenen sechs Versuchen seit dem ersten Bundesliga-Abstieg des HSV im Jahr 2018 war der Klub als Dritter oder Vierter jeweils knapp beim Unterfangen Wiederaufstieg gescheitert.