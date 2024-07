FC Bayern feiert Kantersieg im ersten Testspiel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Der FC Bayern setzte sich klar gegen Rottach-Egern durch

Im ersten Testspiel des Trainingslagers am Tegernsee setzte sich der FC Bayern klar mit 14:1 gegen die Kreisklasse-Mannschaft FC Rottach-Egern durch. Zahlreiche Talente erhielten dabei von Trainer Vincent Kompany eine Bewährungschance.

"Ich bin einfach zufrieden erstmal", sagte Kompany nach der Partie und ergänzte: "Ich habe eine Menge Chancen und eine Menge gute junge Spieler gesehen." Er betonte, dass er wisse, "wie wichtig es ist, aus Tradition am Tegernsee zu sein".

Erst nach 24 Minuten brauch der erst 17 Jahre alte Youngster Adin Licina den Bann und eröffnete damit das Schützenfest des FC Bayern. Nur eine Minute später legte der offensive Mittelfeldspieler nach.

Mathys Tel jubelte ebenfalls über einen Doppelpack innerhalb von zwei Minuten.

Nach einem Fehler von Eric Dier erzielte der krasse Underdog den Ehrentreffer. Danach setzte der FC Bayern seine Torejagd aber unbeirrt fort. Noussair Mazraoui, nochmal Tel und Raphaël Guerreiro sorgten für den 7:1-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte schickte Trainer Kompany eine komplett neue Mannschaft auf den Platz. Neben den Profis Hiroki Ito, Min-jae Kim und Sacha Boey erhielten zahlreiche Bayern-Talente eine Bewährungschance.

Arijon Ibrahimović, Nestory Irankunda, Mudaser Sadat, Jonathan Asp-Jensen und Noel Aséko Nkili wussten diese zu nutzen und trugen sich in die Torschützenliste ein. Auch Boey brachte den Ball im Netz unter. Außerdem erzielte Rottach-Egern ein Eigentor.

Unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany soll in 2024/2025 der nächste Angriff in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal gestartet werden, nachdem der FC Bayern erstmals seit zwölf Jahren keinen einzigen Titel eingefahren hatte.

Zahlreiche Stars fehlen dem FC Bayern noch

Die Vorzeichen für den neuen belgischen Coach an der Säbener Straße sind dabei durchaus kompliziert.

Gegen den FC Rottach-Egern fehlten zahlreiche Stars wie Harry Kane, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Kingsley Coman, sowie Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Matthijs de Ligt.

Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry, die die EM aus gesundheitlichen Gründen verpasst hatten, wurden aus Gründen der Belastungssteuerung nicht eingesetzt.

Erstmals lief nach dem Seitenwechsel der vom VfB Stuttgart verpflichtete Hiroki Ito für seine neue Mannschaft auf. Mittelfeldspieler João Palhinha (FC Fulham) und Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) sind noch nicht mit dabei.

Für den FC Bayern endet damit das Trainingslager am Tegernsee. Das nächste Spiel steht am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Düren an. Der erste hochkarätige Test findet während der Südkorea-Reise am 3. August gegen Tottenham Hotspur statt. Bei der Tour vom 31. Juli an sind dann auch wieder zahlreiche EM-Teilnehmer um Kapitän Manuel Neuer dabei. Erstmals in einem Pflichtspiel erlebt Kompany seine Mannschaft am 16. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.

Den letzten Test gegen den FC Rottach-Egern hat der FC Bayern in der Sommer-Vorbereitung 2023 absolviert. Dabei setzten sich die Münchner klar mit 27:0 durch. Schon 2020 hatte es einen 20:2-Kantersieg gegeben.