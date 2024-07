Nächster Schritt bei Couto-Transfer des BVB?

IMAGO/Matthew Visinsky/Icon Sportswire

Yan Couto könnte zum BVB wechseln

Borussia Dortmund hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Gerade von der Asienreise zurückgekehrt geht es in Kürze ins Trainingslager in die Schweiz. Ob Wunsch-Verteidiger Yan Couto dann schon dabei ist, kann aktuell nur spekuliert werden. Klarer ist unterdessen, dass er bei Manchester City wohl extra nicht mit auf Reisen gegangen ist.

Verstärkt sich Borussia Dortmund mit Yan Couto? Derzeit verdichten sich die Anzeichen, dass der Rechtsverteidiger, der in den letzten beiden Saisons von Manchester City an den FC Girona verliehen war und zuletzt nach England zurückkehrte, zum BVB wechseln könnte.

Schon seit einigen Tagen berichtet "Sky", dass sich der Brasilianer mit den Schwarz-Gelben grundsätzlich einig sein soll. Nun vermeldet die "Daily Mail", dass der 22-jährige Außenverteidiger nicht zum Trainingslager-Kader von Manchester City gehört. Ein klares Indiz für einen bevorstehenden Transfer.

Offen ist weiterhin, wie viel Geld der BVB für Couto, der noch einen bis 2025 datierten Vertrag besitzt, auf den Tisch legen muss.

"Mundo Deportivo" und der Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieben zuletzt, dass die Dortmunder ManCity kontaktiert haben, um die Konditionen für einen Kauf des quirligen Rechtsverteidigers abzuklopfen.

Wie viel muss der BVB für Couto zahlen?

Während Romano spekulierte, dass die Borussia plant, zwischen 20 und 25 Millionen Euro für den 22-Jährigen zu investieren, wusste "Mundo Deportivo" gar schon von einer konkreten Offerte in Höhe von 25 Millionen Euro.

Die "Daily Mail" vermeldet nun allerdings sogar, dass der englische Spitzenklub 30 Millionen Pfund, also umgerechnet mehr als 35,5 Millionen Euro für den 22-Jährigen will.

Das sind immer noch rund fünf Millionen Euro weniger als die Kaufklausel, die Couto in seinem Vertrag besitzen soll, aber wohl zu viel für den BVB. "Mundo Deportivo" jedoch mutmaßte zuletzt - anders als englische Medien - dass sich ManCity auch schon mit 30 Millionen Euro für den 1,68 Meter großen Abwehrmann zufrieden geben könnte.

So oder so: Allzu weit weg ist der BVB nicht mehr von einem Zuschlag. Die Chancen stehen gut, dass der Bundesligist den viermaligen brasilianischen A-Nationalspieler unter Vertrag nehmen kann, der für das Team von Pep Guardiola noch kein Pflichtspiel bestritt, dafür aber umso mehr bei seiner Leihe in Spanien überzeugte.

Allein in der abgelaufenen Saison sorgte Couto in 34 La-Liga-Einsätzen für Girona mit einem Tor und zehn Vorlagen für Aufsehen.