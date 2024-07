Neue Zweifel an Harry Kane: "Zu oft austauschbar"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Rekordeinkauf des FC Bayern: Harry Kane

Mit großem Vorsprung hat sich Harry Kane in seiner ersten Saison beim FC Bayern die Torjägerkanone der Fußball-Bundesliga gesichert. Dennoch blieb der Rekordeinkauf der Münchner von Kritik nicht verschont. Auch Ex-Profi Nils Petersen hat beim Kapitän der englischen Nationalmannschaft die eine oder andere Schwäche ausgemacht.

In einem Gastbeitrag für den "kicker" bezog der 35-Jährige zur derzeitigen Stürmersituation in Deutschlands höchster Spielklasse Stellung.

Laut Petersen müsse sich jeder Angreifer selbst in puncto Ego hinterfragen: "Sehe ich meinen Kontrahenten als Kollegen? Oder als Konkurrenten? Ordne ich mich dem Großen und Ganzen unter?"

Diese Fragen dürfe sich "auch Harry Kane stellen". Stand jetzt gibt es für den Goalgetter keinen Backup im Bayern-Kader. Eric Maxim Choupo-Moting hat den Verein nach Ablauf seines Vertrags verlassen, Mathys Tel ist auf den Flügel gewechselt.

Petersen macht keinen Hehl daraus, von Kane nach dessen 95-Millionen-Euro-Transfer aus Tottenham im vorigen Sommer noch etwas mehr erwartet zu haben.

"Unantastbarkeit geht nur bei Unersetzlichkeit. Meines Erachtens gab es zu viele Spiele, in denen er trotz seiner 36 Buden samt kicker-Torjägerkanone austauschbar war", merkte der langjährige Freiburger kritisch an.

Nils Petersen fordert "Alternativen" vom FC Bayern

Auf der Neun sieht Petersen eine Kader-Baustelle an der Säbener Straße. Zuletzt verdichteten sich nämlich die Anzeichen, dass kein neuer Mittelstürmer mehr kommen soll.

"Die Bayern brauchen für die Rückkehr an die Spitze Alternativen, die auch mal ab der 60. Minute einen weitgehend unsichtbaren Kane ablösen können", verdeutlichte der ehemalige Nationalspieler.

Er sei sich "sehr sicher", dass der neue FCB-Trainer Vincent Kompany das Thema "auf dem Schirm hat", so Petersen: "Der Kader gibt Optionen her, aber es geht wieder um das, was Xabi Alonso mit Summa-cum-laude-Abschluss studiert haben muss: Moderation."

Bislang wurden ca. 127 Millionen Euro in zwei Defensivspieler (Hiroki Ito, Joao Palhinha) und einen Außenstürmer (Michael Olise) investiert.