Kainz reagiert auf Degradierung beim 1. FC Köln

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Florian Kainz ist nicht mehr der Kapitän des 1. FC Köln

Nach dem Bundesliga-Abstieg ist der 1. FC Köln viele neue Wege gegangen. Zuletzt sorgte Trainer Gerhard Struber für eine dicke Überraschung, als er Florian Kainz die Kapitänsbinde abnahm. Der Offensivspieler schlug nun allerdings versöhnliche Töne an.

"Jedes einzelne Spiel mit der FC-Binde war eine riesige Ehre. Weil ich immer gerne Verantwortung für diese Mannschaft und diesen Klub übernommen habe – und das auch weiter tun werde! Und selbstverständlich respektiere ich die Entscheidung unseres neuen Trainers", schrieb Kainz am Sonntagabend bei Instagram.

"Der Abstieg war auch für mich einer der schwersten Momente meiner sportlichen Laufbahn. Er ändert aber nichts daran, wie sehr mir dieser Verein ans Herz gewachsen ist. Egal, ob als Kapitän oder nicht", fügte der 31-Jährige hinzu.

Struber hatte seinen Landsmann am Freitag als Träger der Binde entmachtet und stattdessen Timo Hübers zum Kapitän ernannt.

Ein wesentlicher Grund für den Machtwechsel ist die Sprunggelenksverletzung des Ex-Spielführers, die Kainz noch für mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird.

1. FC Köln mit Kainz angeblich unzufrieden

Dies räumte Struber gegenüber der "Bild" ein, als er seine Wahl erläuterte. "Florian weiß, wie viel Vertrauen ich in ihn habe. Er hat in den ersten Tagen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Leider ist er aktuell nicht verfügbar, und wir brauchen in dieser Phase einen Kapitän, der da ist."

Dem Boulevard-Blatt zufolge hatte man beim 1. FC Köln intern aber auch grundsätzliche Zweifel an Kainz' Eignung als Kapitän. Die Vereinsführung soll das Gefühl gehabt haben, dass sich die Binde zuletzt negativ auf dessen Leistungen ausgewirkt hat.

Ganz aus dem Führungskreis wurde der Ex-Bremer aber nicht verbannt. Gemeinsam mit Mark Uth, Jan Thielmann und Eric Martel gehört der Nationalspieler weiterhin dem Mannschaftsrat an.

Seinem Nachfolger werde er künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen, kündigte Kainz zudem an: "Ich weiß, was es bedeutet, diesen großartigen Klub als Kapitän anzuführen. Ich werde Timo darum mit all meiner Erfahrung unterstützen."