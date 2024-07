Durchbruch im Couto-Deal erwartet

IMAGO/Ricardo Larreina

Wechselt Yan Couto zum BVB?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sucht nach neuer Verstärkung für die rechte defensive Außenbahn, ins Augenmerk ist vor allem der Brasilianer Yan Couto gerückt. Der BVB will den Transfer offenbar zeitnah festzurren, wie aus einem Medienbericht hervorgeht.

Die Entscheider beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund drängen auf einen Abschluss des Transfers von Linksverteidiger Yan Couto. Das berichtet "Sky".

Demnach soll der Deal mit dessen Stammverein Manchester City noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Ein Durchbruch in den schwierigen Verhandlungen werde bald erwartet, heißt es am Montagabend beim TV-Sender.

Das letzte Angebot des BVB sei ein Leihgeschäft mit Kaufoption gewesen - ein Modell, das bei ManCity zunächst nicht auf Gegenliebe gestoßen ist. Der Premier-League-Klub darf in dieser Transferphase maximal nur sechs Spieler verleihen und wolle Couto daher viel lieber schon in diesem Sommer fest verkaufen. Im Falle eines Verkaufs wäre der Gesamtpreis für Borussia Dortmund wohl sogar günstiger, heißt es.

BVB braucht nach Abgängen neuen Rechtsverteidiger

Aktuell weilt Couto in seiner brasilianischen Heimat, wo er auf grünes Licht wartet. Kommen die Gespräche zwischen den Klubs bald zu einem positiven Ende, soll der 22-Jährige direkt ins BVB-Trainingslager in die Schweiz reisen, so "Sky".

Yan Couto war von Manchester City in den vergangenen zwei Spielzeiten an den spanischen Vertreter FC Girona verliehen. In der zurückliegenden Saison zeigte der Außenverteidiger teils starke Leistungen in La Liga. In insgesamt 39 Pflichtspielen kam er in der Überraschungsmannschaft auf zwölf direkte Torbeteiligungen.

Mit Julian Ryerson steht im Kader des BVB derzeit nur ein nomineller Rechtsverteidiger, der zudem ebenso gut auf dem linken Defensivflügel agieren kann. Daher ist die rechte Abwehrseite eine der großen Transfer-Baustellen der Borussia, die sich von den Ersatzspielern Marius Wolf und Mateu Morey getrennt hatte.

"Caught Offside" hatte zuletzt berichtet, dass sich der BVB mit Yan Couto auf die grundsätzlichen Vertragsdetails geeinigt hat. Nach Angaben des Portals geht es in den Verhandlungen zwischen den Klubs aber vor allem um einen festen Transfer.