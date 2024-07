Entscheidung in Schalker Torwart-Frage wohl gefallen

IMAGO/Steinbrenner

Ron-Thorben Hoffmann wird beim Zweitliga-Auftakt wohl das Tor des FC Schalke 04 hüten

Für den FC Schalke 04 steht am Samstagabend gegen Eintracht Braunschweig der Auftakt in die neue Zweitliga-Saison an. Bis zuletzt hatte Cheftrainer Karel Geraerts offengelassen, wer das Tor der Knappen gegen die Niedersachsen hüten wird. Nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen.

Laut den "Ruhr Nachrichten" spricht "alles dafür", dass Sommer-Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann beim Auftakt gegen seinen Ex-Klub zwischen den Pfosten des Revierklubs stehen wird. Demnach habe das ehemalige Talent des FC Bayern das Torwartduell mit Justin Heekeren für sich entschieden.

Bei der Liga-Generalprobe gegen Leeds United hatte die Neuverpflichtung bereits das Tor der Königsblauen gehütet. Dies sei ein klares Indiz dafür, dass der 25-Jährige als neue Nummer eins des FC Schalke 04 in die Saison gehen wird, so die Regionalzeitung.

FC Schalke 04: Heekeren verliert Torwart-Duell gegen Hoffmann

Zuletzt hatte die "Bild" noch vermeldet, dass man in den Trainingseinheiten "keine großen Leistungsunterschiede" zwischen den Kontrahenten erkennen könnte, die sich trotz der Konkurrenzsituation bestens verstehen und gut miteinander klarkommen. Trainer Karel Geraerts kündigte daraufhin an, dass eine Entscheidung erst kurz vor dem Spiel gegen die Löwen am Samstagabend (20:30 Uhr) fallen soll.

Nach einer starken Saison im Trikot von Eintracht Braunschweig kam Hoffmann als Ersatz für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Marius Müller zum FC Schalke 04. Bereits da hatte Geraerts betont, dass der Ex-Braunschweiger geholt wurde, "um auf Schalke erster Torwart zu sein".

Leih-Rückkehrer Heekeren wollte sich damit jedoch nicht abfinden und formulierte seine Ansprüche offensiv. "Mir wurde mitgeteilt, dass es ein offener Kampf um die Nummer eins wird. Ich habe geantwortet: Wenn das so ist, nehme ich den Kampf an, ich scheue ihn nicht", sagte der 23-Jährige gegenüber der "WAZ". Diesen scheint er nun allerdings verloren zu haben.