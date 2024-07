VfB Stuttgart hat vier Undav-Alternativen im Blick

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Folgt BVB-Star Niclas Füllkrug (l.) beim VfB Stuttgart auf Deniz Undav?

Am Montagmorgen sickerte durch, dass die feste Verpflichtung von Deniz Undav durch den VfB Stuttgart zu platzen droht, da Brighton & Hove Albion eine zu hohe Ablöse für den DFB-Star aufruft. Sollte es mit einem Wechsel des Wunschstürmers nicht klappen, hat der Vizemeister offenbar vier Alternativen im Visier. Darunter auch der "Wunschtransfer" Niclas Füllkrug vom BVB.

"Sky" hatte am Montag vermeldet, dass Brighton & Hove Albion eine Offerte in Höhe von 27 bis 30 Millionen Euro des VfB Stuttgart für Deniz Undav abgelehnt hat. Demnach soll die erneute Ablehnung dafür gesorgt haben, dass der Deal kurz davor steht, endgültig vom Tisch zu sein.

Mögliche Alternativen hat Stuttgarts Sportboss Fabian Wohlgemuth offenbar bereits ausgemacht. Transferexperte Florian Plettenberg verriet in der "Sky"-Sendung "Transfer Update - Die Show", dass die Schwaben gleich vier Kandidaten im Blick haben, wenn der Transfer von Undav tatsächlich platzt.

Macht der VfB Stuttgart bei BVB-Stürmer Niclas Füllkrug ernst?

Demnach stehen Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes), Orri Óskarsson (FC Kopenhagen), Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) und auch BVB-Star Niclas Füllkrug auf der Stuttgarter Stürmer-Liste. Insbesondere der deutsche Nationalspieler soll es dem VfB angetan haben.

Laut Plettenberg ist der kopfballstarke Mittelstürmer von Borussia Dortmund der "Wunschtransfer" des Bundesligisten. Ein Wechsel des DFB-Stars hänge demnach nur von der Zustimmung des Spielers ab. Jedoch bestehen dem "Sky"-Reporter zufolge Zweifel daran, dass der Klub aus dem Ländle das Füllkrug-Gehalt stemmen kann.

Bereits Ende Juni hatte der Sender von dem Interesse des VfB Stuttgart am deutschen EM-Fahrer berichtet. Seine erste Saison beim BVB verlief durchaus ordentlich: 16 Treffer und zehn Vorlagen gelangen dem gebürtigen Hannoveraner in 46 Pflichtspielen. Im Nationaltrikot steht Füllkrug bei starken 13 Toren und zwei Assists in 21 Partien.