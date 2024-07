BVB-Toptalent arbeitet am verspäteten Durchbruch

IMAGO/David Inderlied

Julien Duranville (r.) hinterließ unter BVB-Cheftrainer Nuri Sahin bis dato einen guten Eindruck

Seit eineinhalb Jahren steht Julien Duranville nun schon bei Borussia Dortmund unter Vertrag, hat für die BVB-Profis sowie die A-Jugend seitdem aber erst acht Pflichtspiele bestritten. In diesem Sommer will der Teenager endlich durchstarten.

Der 18-Jährige gilt als technisch überaus talentiert, wurde immer wieder mit großen Vorschusslorbeeren der BVB-Verantwortlichen versehen. Aufgrund mehrerer schwerwiegender Muskelverletzungen kam Duranville bis dato aber noch nicht richtig zum Zuge, fiel auch in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nahezu komplett verletzt aus.

Jetzt soll alles besser werden, scheint der junge Belgier doch endlich im Vollbesitz seiner Kräfte angekommen zu sein. Beim zweiten und letzten Testspiel der Dortmunder im Rahmen der Asienreise gegen Cerezo Osaka durfte er in der vergangenen Woche für eine knappe halbe Stunde ran und ließ sein großes Potenzial vor allem in Sachen Ballsicherheit und Tempodribbling immer wieder aufblitzen.

Dortmunds Cheftrainer Nuri Sahin zeigte sich zuversichtlich, das Offensiv-Juwel in diesem Sommer so richtig in die Spur zu bekommen: "Juju (Spitzname von Julien Duranville, Anm. d. Red.) ist ein spezieller Fall. Jedes Mal, wenn er trainiert, hat man ganz große Augen. Ohne ihn in Watte zu packen, müssen wir aufpassen. Er ist mitten in seiner Entwicklung", so der BVB-Coach, der mit dem Teenager "Schritt für Schritt" gehen will.

Sahin will mit Duranville "kleine, kleine Schritte gehen"

Sportdirektor Sebastian Kehl, der Duranville als damals 16-Jährigen vom belgischen Rekordmeisters RSC Anderlecht verpflichtet und dafür 8,5 Millionen Euro investiert hatte, zeigte sich ebenfalls begeistert von dem Youngster: "Wir haben die Sommerpause intensiv mit ihm genutzt. Jetzt macht er einen sehr stabilen Eindruck", wurde Kehl von den "Ruhr Nachrichten" in Bezug auf Duranville zitiert.

Fortan sei es das große Ziel aller Beteiligten, dem Top-Talent die nötige Wettkampfhärte für den Profi-Fußball in der Bundesliga zu verleihen. Sahin zeigte sich zuversichtlich, dass er in Absprache mit dem Spieler selbst sowie dem weiteren Trainerteam genau das hinbekommen wird bei dem hochveranlagten Flügelspieler: "Er wird robuster, reifer, erwachsener. Es sind kleine, kleine Schritte, die wir mit ihm gehen müssen."