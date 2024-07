Wilmots äußert sich zu Transferplänen des FC Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marc Wilmots ist Sportdirektor des FC Schalke 04

In wenigen Tagen beginnt für den FC Schalke 04 die neue Zweitliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Vor dem Auftakt gegen die Niedersachsen hat S04-Sportdirektor Marc Wilmots einen Einblick in den aktuellen Stand der Kaderplanung gewährt.

Bevor der FC Schalke 04 am 3. August (20:30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig in die Saison startet, sollen noch weitere Veränderungen am Kader des Revierklubs vorgenommen werden. Ehe die Knappen noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen können, muss jedoch zumindest einer der Streichkandidaten den Verein verlassen.

Das erklärte Sportdirektor Marc Wilmots im Gespräch mit "Sky". "Wir sind zu groß. Unser Kader ist zu breit. Wir haben 31 Spieler unter Vertrag, das ist viel zu viel", erklärte der belgische Ex-Profi gegenüber dem Pay-TV-Sender und legte nach: "Wir brauchen noch Offensivkräfte, da wollten wir gerne jetzt schon etwas machen, aber wir müssen erst einmal Spieler abgeben."

FC Schalke 04 will noch "ein bis zwei Spieler" verpflichten

Die Liste an Spielern, für die der Ruhrpottklub einen Abnehmer sucht, ist lang. Ralf Fährmann, Tobias Mohr, Timo Baumgartl, Henning Matriciani, Leo Greiml, Lino Tempelmann, Dominick Drexler und Sebastian Polter durften zwar in der Vorbereitung mitmischen, haben bei den Königsblauen aber keine Zukunft.

Jedoch ist bislang kein Interessent an den FC Schalke 04 herangetreten, um über einen Transfer der Streichkandidaten zu sprechen. Sollte das auch bis zum Ende der Transferperiode am 31. August so bleiben, dann wird Wilmots zufolge trotz Bedarf in der Offensive kein neuer Akteur zum Knappen-Kader dazustoßen.

Mit den Spielern, die der FC Schalke 04 bislang verpflichtet hat, sei man "sehr zufrieden". Jedoch müsse man "für die Breite des Kaders noch jemanden kaufen oder leihen", erklärte Wilmots weiter und verwies auf die Verletzungen von Amin Younes und Brian Lasme, die dazu führten, dass man noch "ein bis zwei Spieler" holen wolle.