25-Millionen-Paket: Transfer-Insider verkündet BVB-Vollzug

IMAGO/Maria Lysaker

Der vierfache brasilianische Nationalspieler Couto steht wohl vor einem Wechsel zum BVB

Seit Wochen wird rund um Borussia Dortmund über die Verpflichtung von Außenverteidiger Yan Couto spekuliert. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano steht der Deal nun kurz vor dem Abschluss. Auch über die finanziellen Rahmenbedingungen berichtet der Italiener.

Der brasilianische Rechtsverteidiger Yan Couto wird nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano zum BVB wechseln. Es bestehe inzwischen eine mündliche Einigung mit dem 22-Jährigen. Auch "Sky" hatte zuvor über einen Durchbruch berichtet.

Während es beim TV-Sender zuletzt hieß, dass Borussia Dortmund ein Leihgeschäft mit Kaufoption anstrebt, wird es nach Informationen von Romano auf einen festen Transfer hinauslaufen. Couto werde alsbald einen langfristigen Vertrag beim Revierklub unterzeichnen und noch in dieser Woche zum Medizincheck anreisen. "Bild" berichtete, dass er dann auch direkt ins Trainingslager in die Schweiz reisen wird.

Die Ablösesumme soll sich am Ende inklusive Bonuszahlungen auf bis zu 25 Millionen Euro belaufen. Zuletzt hatte das Boulevardblatt vermeldet, dass Coutos eigentlicher Arbeitgeber Manchester City rund 30 Millionen Euro gefordert hat. Die Borussia soll 20 Millionen Euro plus fünf Millionen als Boni geboten haben.

BVB will Transfer-Baustelle schließen

Yan Couto war als 18-Jähriger von seinem Heimatklub Coritiba zu Manchester City gewechselt, wo er allerdings zunächst keinen Kaderplatz erhielt. Stattdessen wurde er direkt an den spanischen Partnerverein FC Girona verliehen, im Folgejahr ging es auf Leihbasis nach Portugal zum SC Braga. Im Sommer 2022 gab ManCity den talentierten Außenverteidiger erneut an den FC Girona ab, diesmal gleich für zwei Jahre. Eigentlich besitzt er beim englischen Meister noch einen Vertrag bis 2026.

Für Girona absolvierte Couto bislang 95 Pflichtspiele, seine bis dato besten Leistungen zeigte er in der abgelaufenen Saison, in der der Klub sensationell bis in die Champions League marschierte. In 39 Partien in 2023/24 konnte er sich auch offensiv auszeichnen: Ihm gelangen zwei Tore und zehn Vorlagen.

Beim BVB ist die Position auf der rechten Seite eine große Transfer-Baustelle: In Marius Wolf und Mateu Morey hatte Schwarz-Gelb sich zuletzt von zwei Spielern getrennt. Nur Julian Ryerson steht aktuell als nomineller Rechtsverteidiger im Kader. Auf der linken Seite stehen Ramy Bensebaini und Leih-Rückkehrer Tom Rothe zur Verfügung.