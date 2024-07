Sané fehlt FC Bayern auf der Asien-Tour

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané vom FC Bayern arbeitet an seinem Comeback

Nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM musste sich Leroy Sané einer Operation einem Eingriff an der Leiste unterziehen. Seitdem arbeitet der ehemalige Schalker an der Säbener Straße an seiner Rückkehr auf den Rasen. Auf der Audi Summer Tour wird der Flügelflitzer dem FC Bayern noch nicht wieder zur Verfügung stehen.

Schon während der Rückrunde hatte Leroy Sané mit Schambeinproblemen zu kämpfen. Bei der zurückliegenden Heim-Europameisterschaft war der Flügelflitzer aber dennoch einsatzfähig. Beim Ausscheiden der DFB-Elf im Viertelfinale gegen Spanien sollen die Beschwerden wieder aufgetreten sein.

Um eine Operation kam der gebürtige Essener daher nicht herum. Der FC Bayern bestätigte Anfang Juli, dass der 28-Jährige in München "einen minimal invasiven Eingriff an der Leiste" über sich ergehen ließ. Bereits zu diesem Zeitpunkt war damit gerechnet worden, dass Sané drei bis vier Wochen ausfällt.

FC Bayern: Sané-Rückkehr ins Mannschaftstraining in der kommenden Woche?

Laut der "Münchner Abendzeitung" absolvierte der ehemalige Schalker am Dienstag ein individuelles Trainingsprogramm an der Säbener Straße. Auf dem Programm standen demnach Läufe, Sprints und Zirkeltraining mit hoher Intensität. Für einen Platz im Kader des FC Bayern für die anstehende Asien-Tour reicht es aber wohl nicht.

Laut "kicker" wird der deutsche Nationalspieler wie auch die EM-Fahrer Kingsley Coman, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Harry Kane und Copa-America-Teilnehmer Alphonso Davies nicht mit nach Südkorea reisen, wo sich der deutsche Rekordmeister im Rahmen der Audi Summer Tour präsentiert.

Anstatt der Teilnahme an der Marketing-Reise nach Seoul, die neben PR-Terminen auch öffentliche Trainingseinheiten sowie ein Testspiel am Samstag gegen Tottenham Hotspur. umfasst, soll Sané an der Isar sein Reha-Programm fortsetzen.

Weiter heißt es in dem Bericht des Fachmagazins, dass der 65-fache DFB-Star "bestenfalls" in der kommenden Woche nach der Rückkehr des restlichen Teams wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren soll.