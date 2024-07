BVB wird Top-Verdiener Haller nicht los

IMAGO/David Inderlied

Sebastien Haller hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2026

Sebastien Haller ist bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zuletzt noch immer einer der prominentesten Namen gewesen. Das wurde unter anderem während der Asienreise des BVB deutlich, bei der er seine Mannschaft auch als Kapitän auf das Feld führte. Die Zeichen stehen für den Mittelstürmer trotzdem klar auf Abschied.

Dass der 30-Jährige noch einmal derart in den Fokus bei den Schwarz-Gelben gerückt ist, lag vor allem an den gegebenen Umständen. Mit Niclas Füllkrug weilte der bisherige Stammspieler auf der Mittelstürmer-Position noch im Urlaub, Millionen-Neuzugang Serhou Guirassy fällt derzeit noch mit seiner Knieverletzung aus.

Also durfte Haller noch einmal ran, sowohl als Sturmspitze als auch mit der Kapitänsbinde am Arm, ehe im August seine Zeit bei den Westfalen wohl enden wird.

Laut der "Sport Bild" sind die Pläne mit dem Ivorer eindeutig: Haller soll gehen, er hat sportlich keine wirkliche Perspektive mehr unter Cheftrainer Nuri Sahin. Schon in der abgelaufenen Saison brachte er es auf lediglich fünf Startelf-Einsätze in der Bundesliga, schoss in 2023/2024 kein einziges Tor im deutschen Fußball-Oberhaus.

Haller hat beim BVB keine große Perspektive mehr

Mit einem Jahressalär von bis zu elf Millionen Euro gehört Haller, der beim BVB bis 2026 unterschrieben hatte, zu den Top-Verdienern in der Mannschaft. Für einen Edelreservisten ein immens hoher Kostenpunkt, der gestrichen werden soll.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll auch Haller selbst einem Vereinswechsel mittlerweile positiv gegenüber stehen. Auch der Afrika-Cup-Sieger selbst weiß, dass seine Einsatzzeiten im Vergleich zur großen Konkurrenz auf der Stürmer-Position wohl maximal überschaubar wären.

Nach derzeitigem Stand soll sich allerdings noch kein anderer Klub mit einem konkreten Interesse an Dortmunds Nummer 9 gemeldet haben. Zuletzt kursierten Medienberichte über angebliche Berater-Treffen mit Vertretern des türkischen Topklubs Besiktas aus Istanbul. Daran soll laut "Sport Bild" aber nichts dran sein.