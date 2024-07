Bayern-Star mit ehrlichem Geständnis

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Minjae Kim steht vor seiner zweiten Saison beim FC Bayern

Seine erste Saison beim FC Bayern war von Licht und Schatten geprägt. Minjae Kim schaffte zwar schnell den Sprung in die Stammformation der Münchner und bestritt in seinem ersten Jahr in Deutschland insgesamt 36 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Ein großer Titelgewinn blieb dem Abwehrspieler aber mit den Bayern verwehrt, weshalb er mit seiner ersten Saison nicht zufrieden war.

"Natürlich habe ich in der letzten Saison viel Erfahrung gesammelt", sagte der 27-Jährige im Gespräch mit Vereinsmedien über seine erste Spielzeit in Deutschland, nachdem er im Sommer 2023 von der SSC Neapel aus Italien gewechselt war. Gleichwohl weiß der Südkoreaner: "Nächste Saison muss ich es besser machen."

Zeitweise fand sich Kim beim FC Bayern nur noch auf der Ersatzbank wieder, lief seiner eigenen Bestform vor allem in der Rückrunde hinterher. Der Innenverteidiger gestand: "Es war eine schwierige Saison, nicht nur für mich, sondern auch für das Team. Deswegen will ich mich verbessern, durch die Erfahrungen aus dem letzten Jahr wachsen und ein besserer Spieler werden, der der Mannschaft mehr geben kann."

Der 1,90-Meter-Hüne betonte, dass er grundsätzlich beim FC Bayern auf ein gutes Jahr mit vielen positiven Erfahrungen zurückblicke. So habe er die Mannschaft direkt als sehr hilfsbereit kennengelernt, und zwar auf und neben dem Platz.

Kim wechselte im letzten Jahr für 50 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern

Auf die Frage, wer ihm den Start in Deutschland besonders erleichtert habe, antwortete der südkoreanische Nationalspieler: "Wenn ich jemanden nennen müsste: Serge Gnabry und Manuel Neuer haben mir meisten geholfen."

Den Klub mit seinem Umfeld sowie die große Qualität im Kader der Münchner mit den individuellen Fähigkeiten bezeichnete Kim weiterhin als "überragend".

Der Defensivspezialist war im letzten Jahr für 50 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern gewechselt und steht noch langfristig bis 2028 unter Vertrag.