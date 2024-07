Alles fix? BVB-Neuling schon im Anflug

IMAGO/Matthew Visinsky/Icon Sportswire

Yan Couto wird sich wohl dem BVB anschließen

Nach langer Annäherung herrscht nun angeblich Klarheit: Borussia Dortmund kann sich wohl über einen weiteren Neuzugang freuen. Rechtsverteidiger Yan Couto soll sich schon am Donnerstag auf den Weg ins Trainingslager des BVB machen.

Nach Informationen von "Sky" wird der 22-Jährige aus seiner brasilianischen Heimat direkt nach Bad Ragaz in die Schweiz fliegen, wo der Revierklub seit Mittwoch seine Vorbereitung abhält. Dort soll in den nächsten Tagen auch der Medizincheck stattfinden.

Vorausgegangen war dem TV-Sender zufolge eine vollständige Einigung mit Manchester City, wo Yan Couto noch unter Vertrag steht. Die Übereinkunft sieht demnach vor, dass der BVB den Außenverteidiger zunächst für ein Jahr ausleiht.

Danach greift eine Kaufpflicht, die 25 Millionen Euro betragen soll. Im Anschluss winkt Yan Couto ein Fünfjahresvertrag in Dortmund.

Schon am Dienstag hatte auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass es zu einer mündlichen Einigung mit Manchester City gekommen sei. Mit der Spielerseite hatte der BVB derweil schon vor einigen Tagen einen Durchbruch erzielt.

BVB auf dem Transfermarkt weiter umtriebig

Yan Couto war von Manchester City in den vergangenen zwei Spielzeiten an den spanischen Vertreter FC Girona verliehen.

In der zurückliegenden Saison zeigte der Außenverteidiger teils starke Leistungen in La Liga. In insgesamt 39 Pflichtspielen kam er in der Überraschungsmannschaft auf zwölf direkte Torbeteiligungen.

Mit Julian Ryerson steht im Kader des BVB derzeit nur ein nomineller Rechtsverteidiger. Daher ist die rechte Abwehrseite eine der großen Transfer-Baustellen der Borussia, die sich von den Ersatzspielern Marius Wolf und Mateu Morey getrennt hatte.

Nach Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Justin Lerma wäre Yan Couto der vierte Neuling beim BVB. Zudem befindet sich der Transfer von Pascal Groß ebenfalls auf der Zielgeraden.