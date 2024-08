Bericht: Auf dieser Position will S04 noch nachlegen

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Die Führungsriege des FC Schalke 04 will angeblich noch einen Transfer tätigen

Am Samstagabend (3. August, 20:30 Uhr) startet der FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig in die Zweitligasaison 2024/25. Mit bislang elf externen Neuzugängen erwartet die Fans der Königsblauen dann wohl ein weitgehend runderneuertes Team, angeblich sind die Planungen der Knappen aber immer noch nicht beendet.

Wie der "kicker" berichtet, will der FC Schalke 04 die Abteilung Attacke weiter aufmöbeln und sucht dafür einen neuen Zehner. Einfach gestaltet sich dieses Vorhaben demnach aber nicht.

Ehe man überhaupt auf dem Markt tätig werden kann, muss der aufgeblähte Kader reduziert werden und die klammen Kassen mit Geld gefüllt werden, heißt es.

An Streichkandidaten mangele es zwar nicht, mit den ausgemusterten Dominick Drexler und Timo Baumgartl sowie dem Trio Henning Matriciani, Sebastian Polter und Tobias Mohr haben allein fünf Spieler recht deutlich keine Zukunft mehr auf Schalke. Abnehmer zu finden, ist allerdings eine Herausforderung.

Konkretes Interesse gibt es derzeit wohl nur an Außenverteidiger Derry Murkin, den Holstein Kiel nur zu gerne in die Bundesliga locken würde. Der Brite ist bei den Königsblauen aber eigentlich fest eingeplant.

Außenverteidiger des FC Schalke 04 heiß begehrt

Den "Kieler Nachrichten" zufolge hat man sich immerhin schon deutlich angenähert. Kiels Offerte soll inzwischen bei 1,6 Millionen Euro liegen, S04 rund zwei Millionen Euro fordern. Die Zeitung schätzt eine Einigung sogar als wahrscheinlich ein. Anders sieht das Andreas Ernst von der "WAZ", der die Schalker Schmerzgrenze höher verortet.

"Wir sind auf der Linksverteidigerposition noch auf der Suche. Derry ist sicherlich ein Spieler, der bei uns ins Profil passt, der es letzte Saison auf Schalke auch gut gemacht hat", bestätigte Kiels Sportchef Carsten Wehlmann ein grundsätzliches Interesse an Murkin bei "Sky".

Wehlmann deutete aber auch an, dass man nicht alles auf eine Karte setzen werde: "Letztendlich muss man schauen, welche Möglichkeiten sich noch ergeben und welche Alternative es gibt. Wir sind der Underdog der Bundesliga, so sind wir auch finanziell aufgestellt. Deshalb müssen wir schauen, was unser Budget hergibt, da sind wir weit weg von allen anderen. Derry ist sicher ein Kandidat, mit dem man sich auseinandersetzen muss, aber es gibt auch Alternativen."