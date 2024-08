Nächster HSV-Transfer offenbar vor dem Abschluss

IMAGO/Baptiste Autissier

Silvan Hefti (l.) steht offenbar vor einem Wechsel zum Hamburger SV

Vier externe Neuzugänge hat der Hamburger SV in dieser Transferperiode bislang unter Vertrag genommen. Eine Verstärkung für die anfällige Defensive des HSV war bislang nicht dabei. Das soll sich nun ändern: Offenbar steht ein Rechtsverteidiger vor einem Engagement bei den Rothosen.

Lange Zeit hatten der Hamburger SV und FC Genua über einen Wechsel von Außenverteidiger Silvan Hefti verhandelt. Die "Bild" berichtet nun, dass sich die Klubs auf einen Transfer des 26-Jährigen, der eigentlich noch bis 2026 in Italien unter Vertrag stand, verständigt haben.

Demnach landete der Schweizer bereits am Mittwoch in der Hansestadt, um am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und anschließend seinen HSV-Vertrag unterzeichnen. Die Rothosen legen rund 1,2 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger auf den Tisch, heißt es weiter.

HSV: Hefti-Verpflichtung macht Mikelbrencis-Abschied wahrscheinlich

Eigentlich hatte der Hamburger SV Hefti nur ausleihen wollen, da das Gehalt des Eidgenossen, laut "Bild" liegt dieses bei Genua bei rund 650.000 Euro netto pro Jahr, für den Zweitligisten nicht zu stemmen gewesen wäre. Jedoch einigte sich der Profi mit dem Serie-A-Klub auf eine Abschlagszahlung, die dem HSV eine feste Verpflichtung ermöglicht.

Die vergangene Rückrunde verbrachte der Rechtsfuß auf Leihbasis bei dem französischen Erstligisten Montpellier HSC, für die er insgesamt 14 Pflichtspiele absolvierte. Einen Stammplatz hatte Hefti jedoch auch da nicht inne. Durch seinen bevorstehenden Transfer in die deutsche Hafenmetropole rückt ein Abschied von Willliam Mikelbrencis näher.

Der 20-Jährige war 2022 aus Frankreich zum HSV gewechselt. Einen Stammplatz konnte das Abwehr-Talent nicht ergattern. Durch die Hefti-Verpflichtung fällt der ehemalige Juniorennationalspieler in der internen Rangordnung auf Platz drei zurück. Ein Abschied aus Hamburg ist daher wahrscheinlich, heißt es.