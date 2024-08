Fingerzeig? BVB-Profi fehlt in Bad Ragaz

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Paris Brunner (M.) und Cole Campbell (r.) dürfen sich bei den BVB-Profis beweisen

Vom 1. bis zum 9. August arbeitet Borussia Dortmund im Schweizerischen Bad Ragaz am Feinschliff für die anstehende Saison. Insgesamt reisen 30 BVB-Spieler ins Trainingslager - darunter auch ein ganz frischer Neuzugang und vier Nachwuchshoffnungen.

Mit dem kurz zuvor verkündeten Neuzugang Pascal Groß (kam von Brighton & Hove Albion) bricht der BVB am Donnerstag ins Trainingslader nach Bad Ragaz in der Schweiz auf. Zudem befinden sich drei Youngster im Kader, die sich wohl für einen festen Platz im Profikader empfehlen wollen.

Der 19-jährige Italiener Filippo Mané sowie das Offensiv-Duo Paris Brunner und Cole Campbell dürfen versuchen, BVB-Coach Nuri Sahin von ihrem Können zu überzeugen. Von dem Trio bestritt bislang noch keiner ein Pflichtspiel für die BVB-Profis.

Mané führte die U19 der Borussen in der vergangenen Saison lange als Kapitän aufs Feld, 2024/25 soll er in der U23 in der 3. Liga den nächsten Schritt machen. Der US-Amerikaner Campbell erhielt Anfang Juli eine Profivertrag bis Ende Juni 2028, ob es bereits für einen festen Platz im A-Kader reicht, wird sich wohl in Bad Ragaz zeigen.

Ein Profi des BVB fehlt im Reise-Tross

Die bekannteste Personalie ist allerdings Brunner. Der 18-Jährige, der mit der U17 des DFB 2023 den EM- und WM-Titel gewann und jeweils zum Spieler des Turniers gewählt wurde, befindet sich seit geraumer Zeit in medial viel beachteten Verhandlungen um eine Verlängerung seines Vertrages beim BVB. Eine Einigung steht noch aus.

Mit dem 21-jährigen Torhüter Leon Klußmann steht ein weiterer Spieler ohne Profi-Erfahrung im Aufgebot. Eine Chance auf eine Nominierung für den Spieltagskader in der Bundesliga dürfte aber nur bestehen, sollte Marius Lotka den BVB noch verlassen.

Zudem fällt beim Blick auf den Kader auf, dass ein Spieler des bisherigen Profikaders nicht zum Tross gehört: Abdoulaye Kamara. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler stand zuletzt vor einem Wechsel zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth, der sich letztlich jedoch zerschlug. Dass er nicht mit nach Bad Ragaz reist, ist allerdings ein deutliches Zeichen dafür, dass er keine Zukunft mehr in Dortmund hat.