Für 8 Millionen? Zweitliga-Star vor Serie-A-Wechsel

IMAGO/UWE KRAFT

Yannik Engelhardt steht vor einem millionenschweren Abgang von Fortuna Düsseldorf

2023/24 scheiterte Fortuna Düsseldorf trotz eines 3:0-Hinspielsiegs in der Relegation zur Bundesliga hauchdünn am VfL Bochum. Eine bittere Pleite, zumindest finanziell scheint man aus der Beinahe-Aufstiegssaison allerdings durchaus Kapital schlagen zu können.

Nachdem Toptorjäger Cristos Tziolis Fortuna Düsseldorf bei seinem Abschied zum FC Brügge bereits 6,5 Millionen Euro in die Kassen spülte, steht den Mannen aus Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt nun ein noch satterer Geldsegen ins Haus: Mittefeldstar Yannik Engelhardt soll unmittelbar vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten Como Calcio stehen. Als Ablöse stehen acht Millionen Euro im Raum, eine weitere Million könnte an Bonuszahlungen folgen.

Marlon Irlbacher von "Sky" berichtete, dass der Deal Infos des TV-Senders zufolge in trockenen Tüchern sei. Engelhardt habe demnach den Medizintest bestanden und befinde sich bereits auf dem Weg in das Trainingslager des Serie-A-Aufsteigers. Die Ablöse von acht Millionen Euro plus eine Million Euro bestätigt "Sky" zudem.

Die Sache hat allerdings einen nicht geringen Haken: Bei seinem Wechsel vom SC Freiburg nach Düsseldorf im Sommer 2023 sicherten sich die Breisgauer angeblich eine Beteiligung von 40 Prozent, sollte Engelhardt weiterverkauft werden. In diesem Fall würde der SCF 3,2 Millionen Euro einstreichen.

Como verpflichtete Weltstars satt

Für höhere Aufgaben empfahl sich der Sechser übrigens mit 37 Pflichtspielen in der vergangenen Saison. Dabei gelangen dem 23-Jährigen vier Tore und zwei Vorlagen.

In Como trifft Engelhardt übrigens auf einige sehr bekannte Namen des Weltfußballs. Der Klub hat in diesem Sommer bereits Torwart-Routinier Pepe Reina (unter anderem FC Barcelona, FC Bayern, FC Liverpool), Keeper Emil Audero (unter anderem Inter und Juventus), Alberto Moreno (unter anderem FC Liverpool), Andrea Belotti (unter anderem AS Rom) und Raphael Varane (unter anderem Real Madrid, Manchester United) verpflichtet.

Ermöglicht werden die Deals durch das Geld der SENT Entertainment Ltd., die den Klub 2019 übernahm. Dieser stehen die milliardenschweren indonesichen Tabak-Tycoons Robert Budi und Michael Bambang Hartono vor.