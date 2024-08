Neuer: "Es ist nicht an der Zeit irgendwas bekanntzugeben"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Macht Manuel Neuer im DFB-Team weiter?

Thomas Müller hat sein Karriereende in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bereits bekanntgegeben. Beim zweiten Routinier des FC Bayern, Manuel Neuer, ist noch unklar, ob es im DFB-Team weitergeht. Der Torhüter ließ seine Zukunft nun offen.

"Es ist für mich noch nicht an der Zeit irgendwas bekanntzugeben oder zu sagen, wie es weitergehen wird", stellte Neuer am "Sky"-Mikrophon klar.

Der 38-Jährige ergänzte: "Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden. Dann muss ich mir im klaren sein, was ich wirklich will."

Seine freie Zeit zwischen der EM und dem Einstieg in die Vorbereitung des FC Bayern habe Neuer genutzt, um sich "Gedanken zu machen". Zu welchem Ergebnis der Routinier gekommen ist, verriet er allerdings nicht.

Neuer betonte jedoch, dass er trotz des Ausscheidens des DFB-Teams im EM-Viertelfinale "sehr glücklich" mit dem Turnier gewesen sei. "Natürlich nicht mit dem Ausscheiden, aber mit der Art und Weise wie wir aufgetreten sind und auch wie wir mit den Fans zusammengekommen sind", betonte der Schlussmann.

Manuel Neuer spielte zuletzt eine starke Heim-EM, stand in allen fünf Deutschland-Spielen über die volle Distanz im Tor. Er schraubte seine Länderspielbilanz insgesamt auf 124 Einsätze hoch, Neuer hält schon länger den deutschen Rekordwert für einen Keeper.

Peilt Manuel Neuer die WM 2026 an?

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass Neuer noch nicht an ein Karriereende im DFB-Dress denkt. Vielmehr soll er sich zum Ziel gesetzt haben, auch noch die Weltmeisterschaft in zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko zu spielen.

Neuer wäre dann 40 Jahre alt, die WM 2026 wäre sein insgesamt neuntes großes Turnier als deutsche Nummer Eins.

In der Fußball-Bundesliga hat Manuel Neuer bis dato 501 Partien bestritten. Nur drei Torhüter haben in der Liga-Geschichte mehr Spiele absolviert, Oliver Kahn (557 Spiele), Eike Immel (534 Spiele) und Uli Stein (512 Spiele).