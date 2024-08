Kuntz verrät weitere Transferstrategie des HSV

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Stefan Kuntz ist Sport-Vorstand beim HSV

Stefan Kuntz hat in seiner ersten Transferphase als Sport-Vorstand beim Hamburger SV bis dato vier Spieler verpflichtet, darunter Mittelstürmer Davie Selke (ablösefrei vom 1. FC Köln) oder ganz aktuell Silvan Hefti vom FC Genua. Nun hat sich der HSV-Boss zur zur weiteren Transfer-Strategie des Zweitligisten geäußert.

Grundsätzlich steht der Kader vor der Saisoneröffnung der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim 1. FC Köln (ab 20:30 Uhr) weitestgehend fest.

Ein großes Fragezeichen steht aufgrund des laufenden Doping-Verfahrens noch hinter Mario Vuskovic, ansonsten kann Cheftrainer Steffen Baumgart mit seinem bestehenden Personal planen.

Dass es in den kommenden Wochen bis zum Transferschluss am 30. August noch weitere Neuverpflichtungen geben könnte, wollte Sport-Vorstand Stefan Kuntz dabei aber noch nicht grundsätzlich ausschließen.

"Ich glaube, dass sich in den letzten zwei Wochen der Transferfrist Türen öffnen, die jetzt noch nicht so auf sind. Wir werden da intensiv schauen, um dann vielleicht ein Schnäppchen zu machen", wurde der 61-Jährige in der "Bild" zitiert.

Der Europameister von 1996 kennt die Mechanismen des Profi-Geschäfts und will sich daher noch offenhalten, doch noch Veränderungen im Lizenzspieler-Kader vorzunehmen.

Kuntz schaut für den HSV weiter für alle Positionen

"Dafür halten wir uns auf jeden Fall Mittel zurück. Erfahrungsgemäß können das gute Transfers werden", meinte Kuntz in Bezug auf die letzten Tage der Sommer-Transferperiode weiter.

Der Nachfolger von Jonas Boldt, der mit dem Hamburger SV im siebten Anlauf endlich den Sprung zurück in die Bundesliga schaffen will, führte dazu aus, dass er grundsätzlich für alle Positionen die Augen offen halten werde.

Neben den genannten Silvan Hefti und Davie Selke hatte der HSV in diesem Sommer auch noch Adam Karabec (Leihe aus Prag), Lukasz Poreba (kommt nach Leihe fest vom RC Lens) und Daniel Elfadli (vom 1. FC Magdeburg) verpflichtet.