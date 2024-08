Torwart-Entscheidung beim FC Schalke 04 wohl gefallen

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ron-Thorben Hoffmann (l.) wird wohl doch nicht die Nummer eins auf Schalke

Zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig (Samstag ab 20:30 Uhr) ist die sensible Torwartfrage beim FC Schalke 04 wohl gefallen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die "Bild" am Donnerstag vermeldete, hat sich ziemlich überraschend Justin Heekeren als neue Nummer eins zwischen den Pfosten durchgesetzt und genießt zunächst Vertrauen von Cheftrainer Karel Geraerts.

Zuletzt wurde vermehrt darüber spekuliert, dass Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann zunächst den Vorzug im Schalker Kasten erhalten würde.

Offiziell bestätigt wurde die vermeintliche Entscheidung des Schalker Coaches, mit dem 23-Jährigen Justin Heekeren in die neue Saison zu starten, bis zum Donnerstagabend aber noch nicht.

Der Leih-Rückkehrer, der in der abgelaufenen Spielzeit noch in der zweiten belgischen Liga bei Maasmechelen spielte, hatte sich in den vergangenen Wochen mit Braunschweig-Neuzugang Hoffmann einen offenen Konkurrenzkampf um den Stammplatz im königsblauen Tor geliefert.

Heekeren spielte bislang zweimal in der 2. Liga für den FC Schalke

Neben dem Duo gehörten auch noch Routinier Michael Langer und Youngster Luca Podlech zum Torwart-Team des FC Schalke. Ersthafte Chancen auf den Stammplatz wurden zuletzt aber nur noch Heekeren und Hoffmann zugesprochen, die sich auch die Einsatzzeiten bei den letzten Testspielen teilten.

Heekeren wechselte im Sommer 2022 von Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga nach Gelsenkirchen, hat seit dem aber noch nicht viele Einsatzzeiten in Pflichtspielen bei S04 erhalten. Nachdem er zunächst in der zweiten Mannschaft der Schalke eingesetzt wurde, bestritt er in der Hinrunde der abgelaufenen Saison zunächst zwei Partien in der 2. Bundesliga.

In der Rückrunde folgte dann das Leihgeschäft nach Belgien. Dort machte Heerkeren mit ordentlichen Leistungen auf sich aufmerksam, hielt acht Mal seinen Kasten sauber und ohne Gegentor.