Musiala verrät seine neuen Ziele beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Jamal Musiala hat sich mit dem FC Bayern viel vorgenommen

Am Donnerstag hat der FC Bayern seine Zelte in Südkorea aufgeschlagen, wo in diesem Jahr die insgesamt neunte Summer Tour des deutschen Rekordmeisters ansteht. Neben zahlreichen PR-Terminen und Teamevents stehen auch Trainingseinheiten und ein Testspiel gegen Tottenham Hotspur (3. August um 18:30 Uhr Ortszeit) auf dem Programm, um sich für die neue Bundesliga-Saison einzuspielen.

Dafür hat sich vor allem Jamal Musiala viel vorgenommen, der nach seinem verlängerten EM-Urlaub erst vor wenigen Tagen zur Mannschaft gestoßen ist. Der Youngster hat nach der ersten titellosen Saison seiner Profi-Karriere neue Motivation geschöpft und sich für das neue Spieljahr bereits große Ziele gesetzt.

"Ich will mich immer verbessern, mehr Tore schießen, mehr Vorlagen geben. Und wir wollen wieder Titel holen nach der letzten Saison", stellte Musiala am Freitag gegenüber Medienvertretern klar, wo für ihn und seinen FC Bayern die Reise in 2024/2025 wieder hingehen soll.

In der vorherigen Saison, die für den deutschen Rekordmeister auf einem enttäuschenden dritten Tabellenplatz endete, war Jamal Musiala mit zehn Treffern hinter dem überlegenen Torschützenkönig Harry Kane der zweitbeste Angreifer der Münchner. Außerdem steuerte er noch fünf Torvorlagen bei, kam somit auf insgesamt 15 Scorerpunkte in 24 Einsätzen.

Mannschaftsabend auf Kosten von Min-jae Kim

Über seine ersten Trainingseinheiten unter dem neuen Cheftrainer wollte der deutsche Nationalspieler nur Positives berichten: "Richtig gut, alle sind motiviert. Es kommen noch ein paar Spieler zurück - und dann greifen wir richtig an", kündigte der 21-Jährige an.

Der erste Abend vor Ort in Seoul stand derweil im Zeichen eines gemeinsamen Essens, organisiert vom südkoreanischen Local Hero Min-jae Kim. Musiala berichtete: "Min-jae hat uns gestern zum Abendessen eingeladen - Korean Barbebue. Es gab auch so spicy Nudeln, die waren super. Es gefällt mir hier richtig gut in Südkorea, die Leute sind freundlich, es ist alles gut organisiert."