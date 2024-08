Wechselgedanken? Bayern-Star wird deutlich

IMAGO/Markus Ulmer

Minjae Kim wechselte 2023 aus Neapel zum FC Bayern

Minjae Kim startet in seine zweite Saison beim FC Bayern. Obwohl das erste Jahr für ihn in München kompliziert verlief, dachte der Innenverteidiger laut eigener Aussage nicht im Ansatz an einen Abschied.

"Ich habe nie daran gedacht, den Verein zu verlassen", sagte Kim im Rahmen der Asientour des Rekordmeisters in Seoul und versicherte: "Ich werde alles für Bayern geben und alles in die Waagschale werfen, um den maximalen Erfolg zu erzielen."

Der 27-Jährige war letzten Sommer für rund 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München gewechselt. Nachdem der Abwehrmann während der Hinrunde gesetzt war, musste Kim nach seiner Teilnahme an der Asienmeisterschaft im Januar um seinen Platz kämpfen. Im Saisonendspurt bildeten oftmals Eric Dier und Matthijs de Ligt das Innenverteidiger-Duo.

Nach dem Abschied von Thomas Tuchel werden die Karten an der Säbener Straße unter Trainer Vincent Kompany nun neu gemischt.

FC Bayern: Kim will von Kompany lernen

"Es ist die erste komplette Vorbereitung, die ich in Europa absolviere, sonst bin ich häufig gewechselt. Aber es geht nicht um mich, es geht darum, dass wir uns als Team weiter finden, dass wir uns optimal vorbereiten und dass wir uns auf den neuen Trainer einstellen", erklärte Kim.

Kompany sei "ein super Verteidiger" gewesen, lobte der Südkoreaner den neuen Coach des FC Bayern. "Ich versuche, so viel wie möglich von ihm zu lernen. Er mag Verteidiger, die aggressiv spielen, deshalb denke ich, dass das gut passen könnte. Aber noch kennen wir uns nicht lange. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", äußerte Kim seine Gedanken.

Beim FC Bayern ist der Konkurrenzkampf in der Abwehrmitte aktuell groß. Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Eric Dier und Neuzugang Hiroki Ito sind allesamt in der Innenverteidigung beheimatet. Letztgenannter fehlt momentan aufgrund eines Mittelfußbruchs.