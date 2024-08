Mutige Ansage: Schalke-Neuling will die Torjäger-Kanone

IMAGO/Steinbrenner

Moussa Sylla ist neu beim FC Schalke 04

Mit seinen Toren soll Angreifer Moussa Sylla den FC Schalke 04 in dieser Saison in Richtung Bundesliga schießen. Der Neuzugang hat Großes vor und träumt schon davon, die Trophäe als bester Torjäger abzuräumen.

"Offen gesagt, sieht sie auch nicht wirklich hübsch und gut aus. Aber am Ende des Tages ist es ein Pokal, eine Auszeichnung. Wie jeder Spieler würde ich die Torjäger-Kanone schon gerne mitnehmen und ins Wohnzimmer stellen", sagte der 24-Jährige der "Bild".

Vergangene Saison räumte Christos Tzolis von Fortuna Düsseldorf die Auszeichnung ab. Der Grieche, der das Rheinland inzwischen verlassen hat, brachte es auf 22 Saisontore.

Sollte Sylla ähnlich erfolgreich sein, dürfte man in Gelsenkirchen hochzufrieden sein. Laut "Bild" erhoffen sich die Schalke-Bosse zumindest mehr als zehn Tore vom Top-Transfer.

Der Knipser wollte sich vor dem Auftakt der Zweitliga-Saison derweil nicht auf ein konkretes Ziel festlegen lassen.

FC Schalke zahlte Millionen-Summe

"Ich habe keine Mindestanzahl an Toren im Kopf – aber ich setze mir auch kein Limit. Das Wichtigste ist allerdings der Team-Erfolg: Wenn ich dann mal nicht treffe oder keine Vorlagen gebe, ist das völlig in Ordnung. Ich bin zwar Stürmer und will Tore machen, aber kein Egoist", stellte er klar.

Allein schon wegen der finanziellen Dimensionen seines Wechsels ruhen im Ruhrgebiet große Hoffnungen auf dem Malier. 2,5 Millionen Euro überwiesen die Königsblauen im Sommer an den FC Pau, um Sylla in die 2. Bundesliga zu locken.

Dort hatte er in der französischen Ligue 2 vergangene Saison mit 15 Toren seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Am Samstag soll der Neuzugang beim Zweitliga-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (20:30 Uhr) daran anknüpfen.

Seine starke Frühform in der Vorbereitung ist zuletzt allerdings etwas abgeflacht. In den letzten Vorbereitungsspielen gegen den SC Verl, den FC Utrecht und Twente Enschede blieb er dreimal ohne Treffer.