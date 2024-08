Holstein Kiel holt Außenverteidiger Puchacz

FIRO/SID

Tymoteusz Puchacz wechselt nach Kiel

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel ist bei der Suche nach einem Außenverteidiger fündig geworden.

Der polnische Nationalspieler Tymoteusz Puchacz wechselt vom Ligakonkurrenten Union Berlin nach Kiel und ist bereits ins Trainingslager des Aufsteigers im österreichischen Seefeld nachgereist. Zur Vertragslaufzeit machte Holstein keine Angaben.

Puchacz war in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga aufgelaufen. Er kenne die Kieler "noch gut aus den Duellen in der vergangenen Saison", sagte der 25-Jährige: "Darum freue ich mich, dass ich diesen Weg jetzt in der Bundesliga mitgehen kann."

Union hatte Puchacz im Sommer 2021 verpflichtet. Bei den Köpenickern konnte sich der Linksverteidiger aber nicht durchsetzen und wurde mehrfach verliehen.