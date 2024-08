Aufsteiger Aachen gewinnt West-Kracher gegen RWE

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Alemannia bejubelt den Treffer zum 2:1

Alemannia Aachen hat sich nach elf Jahren erfolgreich im deutschen Profifußball zurückgemeldet. Im Traditionsschlager des Drittliga-Saisonauftakts bei Ex-Meister Rot-Weiss Essen siegte der Rückkehrer aus dem Grenzland 2:1 (1:1) und feierte damit ein Traumcomeback.

Mit Siegen starteten am Tag nach dem 1:0-Erfolg von DFB-Pokal-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken bei 1860 München auch Erzgebirge Aue, der SV Sandhausen und Borussia Dortmund II in die neue Spielzeit. Aue setzte sich mit 2:1 (2:1) gegen Aachens Mitaufsteiger Hannover 96 II durch, Sandhausen behauptete sich gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0), die BVB-Reserve kam gegen die SpVgg Unterhaching erst in Überzahl zu einem klaren 3:0 (0:0). Osnabrücks Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden holte beim SC Verl mit 2:2 (1:1) einen Punkt.

Aachens umjubelter Spieler an der Essener Hafenstraße war Doppelpacker Anton Heinz. Der 26-Jährige traf sowohl zur Führung des ehemaligen Pokalfinalisten (28.) als auch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Platzherren und dem Seitenwechsel zur Entscheidung (74.).