Kobel über Füllkrug-Abschied: "Schöner Charakterzug"

Künftig nicht mehr gemeinsam für den BVB aktiv: Gregor Kobel und Niclas Füllkrug

Nationalspieler Niclas Füllkrug wird Borussia Dortmund nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der BVB stellte den Angreifer für Gespräche frei, den 31-Jährigen zieht es zu West Ham United in die Premier League. Vor seiner Abreise aus dem Trainingslager hat sich der Mittelstürmer von seinen Mitspielern verabschiedet, wie nun Schlussmann Gregor Kobel lobend hervorhob.

Niclas Füllkrug beendet sein Kapitel bei Champions-League-Finalist Borussia Dortmund nach nur einem Jahr. Der DFB-Stürmer reiste am Samstag aus dem BVB-Trainingslager in der Schweiz ab, sein Wechsel zu West Ham United steht kurz vor dem Abschluss. Zuvor hat der Torjäger noch einmal einen positiven Eindruck bei seinem Mitspieler Gregor Kobel hinterlassen.

"Es war auf jeden Fall schön von ihm. Er hat sich vor allen verabschiedet, das ist ein schöner Charakterzug: Dass man sich noch einmal vor die Mannschaft stellt, allen in die Augen guckt und mit eigenen Worten Danke sagt für das Jahr", so der Torhüter in einer Medienrunde (die Aussagen sind auch oben im Video zu sehen).

Füllkrug sei "ein extrem erfolgshungriger Mensch", er habe den Angreifer "sehr geschätzt". Kobel führte aus: "Er hatte super Momente bei Borussia Dortmund, gerade sein Tor gegen Atlético (im Champions-League-Viertelfinale, Anm. d. Red.) war weltklasse - um nur einen dieser Momente zu nennen. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Er ist sicher eine Bereicherung für jedes Team, in dem er ist. Es ist schön, dass er diese Chance noch einmal gekriegt hat."

BVB-Sportdirektor Kehl: Füllkrug äußerte Wechselwunsch

Der BVB hatte Niclas Füllkrug im vergangenen Jahr kurz vor dem Ende der Wechselfrist für rund 17 Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet, um den Konkurrenzkampf im Angriff zu erhöhen. Der Nationalspieler war unter Edin Terzic gesetzt, machte 43 Pflichtspiele in der Saison 2023/24, in denen ihm 15 Tore und zehn Vorlagen gelangen.

Nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy ist der Hannoveraner allerdings auf die BVB-Bosse zugegangen, um die Möglichkeit eines Wechsels auszuloten, hatte Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande des Trainingslagers verraten. Mit West Ham United einigte sich Borussia Dortmund anschließend auf einen Transfer, laut "kicker" erhält der Bundesligist 27 Millionen Euro als Fixbetrag. Fünf Millionen Euro können demnach als Bonuszahlungen hinzukommen.