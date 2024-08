Medien: Bayerns Wunsch-Transfer sagt am Telefon ab

IMAGO/Roger Petzsche

Xavi Simons wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Xavi Simons hat sich mit beeindruckenden Leistungen in seiner ersten Bundesliga-Saison für RB Leipzig für Höheres empfohlen. Doch zum FC Bayern wird der Niederländer nicht wechseln.

Transfer-Ziel Xavi Simons hat den Bossen des FC Bayern persönlich abgesagt, berichtet "Bild". Am Samstagabend sei die Entscheidung gegen einen Wechsel nach München kommuniziert worden, der 21-Jährige habe ein Gespräch mit FCB-Sportvorstand Max Eberl und Cheftrainer Vincent Kompany geführt.

Diskutiert wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Transfer auf Leihbasis mit anschließender Kaufpflicht. Simons steht eigentlich bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, an der Seine läuft sein Arbeitspapier noch bis 2027.

Die Absage an den FC Bayern bedeutet aber offenbar nicht automatisch, dass Simons nach dem erfolgreichen Leih-Jahr bei RB Leipzig zu PSG zurückkehrt. Der Oranje-Nationalspieler kann sich nämlich auch gut einen Verbleib in Sachsen vorstellen.

FC Bayern aus dem Rennen: RB-Verantwortliche äußern sich zur Causa Xavi Simons

RB-Cheftrainer Marco Rose hatte jüngst bei "Sky" durchblicken lassen, dass man in Leipzig gute Karten hat, den Leistungsträger mindestens ein weiteres Jahr zu halten. "Dafür, dass schon geschrieben wurde, dass Xavi sich mit anderen Vereinen einig ist und dass die Ablösesumme schon feststeht, sieht es im Moment gar nicht so schlecht aus für uns. Darüber freue ich mich sehr", so der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Sportchef Rouven Schröder ließ bei "Bild" weitere Aussagen folgen, blieb in der Causa Xavi Simons aber etwas zurückhaltender: "Die Zeit läuft ja weiter. Wir können uns also alle sicher sein, dass es irgendwann eine Entscheidung geben wird. Man sieht ja, wie sensibel so ein Thema dann auch ist." Man müsse "respektieren", dass der Youngster vertraglich zu PSG gehört.

Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte in seiner Debütsaison in der Bundesliga auf Anhieb einen Stammplatz unter Marco Rose inne. In 43 Pflichtspielen für RB Leipzig erzielte er zehn Tore und lieferte 15 Vorlagen.