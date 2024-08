Bitterer Abschied droht: Bayern-Talent macht Druck

IMAGO/Ulrich Wagner

Gabriel Vidovic will Klarheit beim FC Bayern

Youngster Gabriel Vidovic ist bislang ein Gewinner der Vorbereitung beim FC Bayern. Und trotzdem steht der junge Offensivspieler angeblich am Scheideweg.

Eigentlich hätte die Asienreise des FC Bayern kaum besser laufen können. Neben den vielen PR-Terminen gelang dem deutschen Rekordmeister am Samstag vor über 60.000 Zuschauern in Seoul ein 2:1-Erfolg gegen Tottenham Hotspur.

Dass die Münchner in Südkorea ein so positives Bild abgaben, lag auch an Perspektivspieler Gabriel Vidovic. Mit seinem Führungstreffer gegen die Spurs leitete er den Testspielsieg ein. Nach Abpfiff kürte man ihn vor Ort sogar zum Spieler des Spiels.

Doch obwohl der 20-Jährige zuletzt die Abwesenheit der zahlreichen EM-Fahrer genutzt und sich für bei Trainer Vincent Kompany aufgedrängt hat, könnte es Vidovic noch in diesem Sommer zu einem neuen Klub verschlagen.

Einem Bericht des "kicker" zufolge hat der Linksaußen bislang alle Versuche des Vereins abgeblockt, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern. Für ein Umdenken benötigt es wohl eine klare Perspektive. Für Vidovic stehe fest, dass er in der neuen Saison nicht erneut verliehen werden will.

FC Bayern lehnt Angebote ab

Schon das letztes Jahr verbrachte er auf Leihbasis bei Dinamo Zagreb in Kroatien, obwohl man ihm beim FC Bayern eigentlich schon vor Jahren versprochen hatte, dass er Teil der Profi-Mannschaft wird.

Für die kommende Spielzeit stehe noch eine finales Urteil von Kompany aus, schreibt der "kicker". Doch offensichtlich ist die Konkurrenzsituation an der Säbener Straße nicht unbedingt kleiner geworden.

Längst haben offenbar andere Klubs die Gunst der Stunde erkannt und beim FC Bayern wegen Vidovic angefragt. Laut "kicker" soll der französische Klub Stade Brest eine Offerte vorgelegt haben.

Real Valladolid und Eintracht Frankfurt sollen sich ebenfalls erkundigt haben. Die Vereinsführung in München hat aber wohl sämtliche Angebote abgelehnt. Trotzdem sind mit Blick auf die Zukunft von Vidovic weiter alle Optionen auf dem Tisch.