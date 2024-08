Undav setzt deutliche Spitze gegen Brighton

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Deniz Undav will in Stuttgart bleiben

Der Poker um Stuttgart-Stürmer Deniz Undav geht in die entscheidende Woche. Jetzt bezieht der DFB-Angreifer klar Stellung und erhebt Vorwürfe gegen Brighton & Hove Albion.

Die Kaugummi-Verhandlungen um VfB-Stürmer Deniz Undav ziehen sich weiter. Offenbar wollen die Schwaben noch bis Dienstag warten, ob Bewegung in die Transfer-Causa kommt. Ansonsten sollen die Verhandlungen abgebrochen werden. Auf das letzte Angebot des Vizemeisters, das 30 Millionen Euro betragen soll, hatte der Premier League-Klub offenbar gar nicht reagiert.

Nun hat sich erneut Undav selbst zu seinem Status geäußert - im YouTube-Interview mit dem deutschen Schwergewichtsboxer Agit Kabayel.

"Komischer Sommer" für Undav

Er habe gerade noch einen "komischen Sommer", erzählte Undav offen. "Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen muss. Ich warte jeden Tag."

Gleichzeitig betonte der 27-Jährige, dass er in der Transfer-Hängepartie trotz allem "ganz entspannt" sei.

Falls der Deal, wie zuletzt erwartet, platzen sollte, wäre das zwar "schade, weil ich hier sein möchte, in Stuttgart bleiben möchte. Aber dann muss ich halt zurück."

Undav moniert fehlende Wertschätzung

Der Angreifer habe Brighton aber auch "viel zu verdanken". "Sie haben mich zum Profi gemacht. Wenn es sein muss, gehe ich zurück und versuche da nächste Saison meinen Job zu erledigen." Undav war 2022 vom belgischen Klub St. Gilloise auf die Insel gewechselt.

Trotzdem stößt ihm das Verhalten von seinem aktuellen Arbeitgeber auf.

"Ich fühle mich wohl in Stuttgart. Ich habe von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen über das Jahr, als ich weg war. Dass sich jemand gekümmert hat. Das hat mir einfach gezeigt: Stuttgart will mich unbedingt haben. Die lieben mich. Von Brighton kam ein Jahr nichts.

Sein Fazit: "Ich hoffe, dass es klappt. Jetzt verhandeln die halt jeden Tag. Mal schauen, was passiert."

In den kommenden Tagen wird wohl die Entscheidung fallen, wo der DFB-Stürmer in der nächsten Saison auflaufen wird. In Brighton oder Stuttgart.