Kimmich vor Verlängerung beim FC Bayern?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Wechselte 2015 zum FC Bayern: Joshua Kimmich

Seit Wochen wird über die sportliche Zukunft von Joshua Kimmich spekuliert. Nun bahnt sich anscheinend eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern an.

Laut "Sky" ist es aktuell "sehr vorstellbar", dass Kimmich sein 2025 auslaufendes Arbeitspapier beim FC Bayern verlängert. Auf dem Weg zur Unterschrift seien aber "noch ein paar Details zu klären", heißt es weiter.

Dem TV-Sender zufolge müsste Kimmich beim Gehalt Abstriche machen. Der 29-Jährige soll an der Säbener Straße momentan rund 20 Millionen Euro brutto im Jahr verdienen, sofern alle Boni greifen. Da der FC Bayern die Gehaltskosten senken will, müsste sich Kimmich für die Zukunft wohl mit weniger zufrieden geben.

Sportvorstand Max Eberl berichtete im Rahmen der Asienreise des Klubs zuletzt von einem "sehr positiven und offenen Gespräch" mit Kimmich. "Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber dass Joshua für uns eine wichtige Rolle spielen soll, das ist so", führte der Kaderplaner aus.

Kimmich selbst erklärt, dass er sich generell "hier richtig wohlfühle". "Alle meine Kinder sind hier geboren, wir haben hier gebaut. Natürlich war die letzte Saison nicht so erfolgreich. Das ist nicht der Anspruch von Bayern München und auch nicht mein eigener Anspruch. Jetzt ist es schon so, dass ich sehr hungrig bin, voller Energie, was die neue Saison angeht. Ich denke, wir haben große Ziele miteinander", meinte der Nationalspieler.

FC Bayern erhält kein konkretes Angebot

Zuletzt wurde Paris Saint-Germain großes Interesse an Kimmich nachgesagt. Laut "Sky" ist an der Säbener Straße aber kein konkretes Angebot für den gelernten Mittelfeldmann eingegangen.

Kimmich war 2015 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Der Rechtsfuß entwickelte sich in der Folge zum Stammspieler, gewann mit dem Verein 2020 das Triple. In der vergangenen Saison blieb Kimmich in München erstmals ohne Titel.