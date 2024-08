Causa Mislintat: BVB strebt positive Streitkultur an

IMAGO/Guido Kirchner

Sven Mislintat (l.) darf vorerst beim BVB bleiben

Der neue Kaderplaner Sven Mislintat hat Medienberichten zufolge für internen Ärger bei Borussia Dortmund gesorgt. Doch der BVB will mit dem ehemaligen Sportdirektor vom VfB Stuttgart wohl vorerst weitermachen - und die offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten zu seinem Vorteil nutzen.

Sven Mislintat behält seinen Posten als Kaderplaner des BVB, wie unter anderem "Ruhr Nachrichten" am Montag meldete. Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass dem einstigen Stuttgarter nach nur wenigen Monaten im Amt schon das Aus bei Borussia Dortmund droht.

Hintergrund sind Querelen innerhalb der Führungsriege des Champions-League-Finalisten von 2023/24. Mislintat soll seine Kompetenzen mehrfach überschritten haben, hieß es zuletzt. So soll er sich etwa während einer Trainingseinheit von Chefcoach Nuri Sahin in den Vordergrund gedrängt haben. "Bild" schrieb anschließend sogar von einem drohenden Trainingsverbot für den 51-Jährigen. Dazu kommt es nicht, Mislintat schaute sich die Einheiten von Sahin am Montag gut gelaunt von der Seitenlinie aus an.

Zudem ging es offenbar um Kompetenzüberschreitungen: Soll er laut Job-Beschreibung dem Sportdirektor Sebastian Kehl eigentlich zuarbeiten, habe er in Transfer-Fragen zuletzt mit Alleingängen für Fragezeichen gesorgt. Auch sein öffentliches Auftreten soll Unverständnis am Rheinlanddamm hervorgerufen haben, heißt es.

BVB will positive Streitkultur errichten

Wie "Ruhr Nachrichten" nun allerdings aus BVB-Kreisen erfahren haben will, soll der Verbleib von Sven Mislintat in Zukunft zu einer "positiven Streitkultur" führen.

Es werde zugleich aber auch erwartet, dass der Technische Direktor die neue Hierarchie bei Borussia Dortmund akzeptiert und sich unterhalb von Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Lars Ricken einsortiert. Das soll zu einer "produktiven" Weiterentwicklung der Mannschaft führen. Erwartet werde aber zugleich, dass auch Kehl sich auf Mislintat zubewegt.

Sven Mislintat arbeitete bereits zwischen 2006 und 2017 als Scout beim BVB, ehe er zum FC Arsenal und später zum VfB Stuttgart wechselte, wo er als Sportdirektor agierte. Sein kurzes Intermezzo von Mai bis September 2023 bei Ajax Amsterdam war ebenfalls mit internen Streitigkeiten verbunden.